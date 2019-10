FIFA 20: de tien beste clubs om te managen in Career Mode

Vrijdag, 4 oktober 2019 om 09:55 Wie overweegt om een club onder zijn hoede te nemen in FIFA 20 doet er goed aan om dit lijstje door te nemen. Onder de gamers heeft Ultimate Team de laatste jaren aan populariteit gewonnen, maar Career Mode blijft een populair onderdeel in de game van EA Sports. De mogelijkheid om een eigen club te managen en met zoveel keus is het belangrijk om het juiste team te kiezen. Een overzicht van Voetbalzone van de tien beste clubs in Career Mode. Ajax Hoewel de Amsterdammers in de zomer een aantal sleutelspelers is verloren, blijft Ajax een bron van talent en de perfecte plaats voor een trainer in FIFA 20 om naam te maken. De Eredivisie-club is met het groot aanbod aan talent de ideale plek om spelers te ontwikkelen en te laten groeien naar hun potentieel, om vervolgens stevige bedragen te verdienen op de transfermarkt. Met de aanvallende speelstijl is Ajax een leuk team om te bespelen en de Eredivisie is relatief makkelijk te winnen aangezien PSV de enige serieuze titelconcurrent is in het spel. Arsenal FIFA 20-managers die op zoek zijn naar een ploeg met veel snelheid kunnen misschien wel het beste kiezen voor Arsenal, daar de club uit Londen beschikt over een pijlsnelle voorhoede. Verdedigend is de Premier League-club enigszins zwak te noemen, maar er zal genoeg geld te besteden zijn om tijdens de transferwindows te investeren. Atlético Madrid Dit kan wel eens het seizoen van Atlético Madrid worden in LaLiga. De ploeg beschikt over veel kwaliteit en talent, met onder meer João Félix in de voorhoede. Het team van trainer Diego Simeone behoort weer tot de kanshebbers op de Spaanse landstitel en wie wil nou niet de underdog naar de eindzege leiden? Barcelona Met Lionel Messi als beste speler in FIFA 20 en de extreem sterke selectie is de verleiding om Barcelona niet te kiezen moeilijk te weerstaan. Ernesto Valverde presteert dit seizoen vooralsnog moeizaam met de Catalanen, wie weet doe jij het beter in Career Mode. Met Ansu Fati is er eindelijk weer een talent beschikbaar die kan uitgroeien tot een absolute topspeler. Borussia Dortmund Voor wie het zat is om Bayern München ieder jaar weer de Bundesliga te zien winnen, is Borussia Dortmund het geschikte team om te beheren in FIFA 20. De Duitse topclub beschikt over een jonge selectie met veel kwaliteit en potentie. Dortmund is goed genoeg om het Bayern lastig te maken en met de juiste benadering komt er een einde aan de hegemonie van Bayern. Internazionale Antonio Conte is goed van start gegaan bij Internazionale. Samen met de clubleiding heeft hij de afgelopen transferperiode een uitstekende selectie bij elkaar gebracht. Net zoals Dortmund in Duitsland probeert, hoopt Inter in Italië een einde te maken aan de alleenheerschappij van Juventus. Een mooie uitdaging in Career Mode. Manchester City Wie niet zit te wachten op een rol als underdog en liever de rol van de favoriet aanneemt, kan het beste met Manchester City aan de slag gaan. Kan jij de Engelse topclub aan de derde Engelse landstitel op rij helpen? Paris Saint-Germain Een andere Europese grootmacht die weinig tegenstand zal kennen in de competitive. PSG is echter wel een ploeg waarmee het een uitdaging is om success in Europa te boeken. Sunderland Deze club verkeert in zwaar weer en degradeerde de afgelopen jaren meerdere keren, waardoor het terug te vinden is in de kelder van het Engelse voetbal. Sunderland is de ultieme club voor FIFA 20-trainers die graag aan een team bouwen. The Black Cats zijn terug te vinden in de League One en investeringen zijn nodig om terug te keren naar de Premier League. Salford City Voor wie een nog grotere uitdaging wil dan Sunderland, kan kiezen voor Salford City uit de League Two. Vorig seizoen promoveerde de club vanuit de National League. Salford is in handen van een aantal oud-spelers van Manchester United, waaronder Paul Scholes, Gary en Phil Neville. Bekijk ook: In beeld: PSV opent nieuwe PSV Academy na verbouwing van twee jaar In beeld: Jaap Stam en nieuwkomers arriveren per helikopter in De Kuip In beeld: de goedkoopste seizoenkaart dit seizoen bij iedere Eredivisie-club In beeld: supersterren tonen zich op veelbesproken bruiloft Sergio Ramos In beeld: Real Madrid presenteert Eden Hazard voor 50.000 fans in Bernabéu In beeld: het Arsenal dat voor het laatst een Europese finale speelde

