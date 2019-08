Hoe is het nu met de basiself van de verloren WK-finale van 2010?

Dinsdag, 13 augustus 2019 om 09:50 Met Wesley Sneijder zette de negende speler van de verloren WK-finale van 2010 tegen Spanje (0-1 na verlenging) een punt achter zijn loopbaan. Hoe is het nu met de generatie die Nederland negen jaar geleden bijna de wereldtitel wist te bezorgen? Maarten Stekelenburg: Everton Stekelenburg is nog actief, maar komt de afgelopen jaren bij Everton nauwelijks aan spelen toe. Een jaar na de WK-finale trok de 36-jarige sluitpost van Ajax naar AS Roma, waarna hij via Fulham, AS Monaco en Southampton op Goodison Park terechtkwam. Namens Everton kwam Stekelenburg in de voorbije drie jaar tot negentien officiële wedstrijden. Gregory van der Wiel: zonder club Officieel heeft Van der Wiel nog geen punt achter zijn loopbaan gezet, maar hij heeft al wel laten doorschemeren dat hij niet meer terugkeert in de voetballerij en zich gaat richten op zijn zakenimperium. Van der Wiel verliet Ajax twee jaar na de WK-finale voor Paris Saint-Germain en na vier seizoenen in Parijs ging het bergafwaarts met zijn carrière. Na periodes bij Fenerbahçe, Cagliari en Toronto zit hij sinds januari zonder club. John Heitinga: gestopt, trainer Ajax Onder-19 Als trainer van de Onder-19 van Ajax stond Heitinga afgelopen seizoen tegenover voormalig ploeggenoot Dirk Kuyt, die de Onder-19 van Feyenoord onder zijn hoede heeft. De man die rood kreeg in de WK-finale sloot zijn carrière af met een weinig succesvolle terugkeer bij Ajax, nadat hij in de laatste fase van zijn loopbaan nog voor Everton, Fulham en Hertha BSC had gespeeld. Joris Mathijsen: gestopt, technisch directeur Willem II Na in het buitenland voor Hamburger SV en Málaga te hebben gespeeld, keerde Mathijsen in 2012 terug in Nederland bij Feyenoord. Na vier jaar in Rotterdam-Zuid te hebben gespeeld, zette hij een punt achter zijn loopbaan. Mathijsen is tegenwoordig werkzaam als technisch directeur bij Willem II. Giovanni van Bronckhorst: gestopt, zonder club als trainer De WK-finale was voor toenmalig aanvoerder Van Bronckhorst de laatste wedstrijd in zijn roemruchte carrière. ‘Gio’ begon een jaar later in eerste instantie als assistent-trainer bij Feyenoord en werd in 2015 de eindverantwoordelijke. Onder leiding van Van Bronckhorst won Feyenoord de landstitel, tweemaal de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Mark van Bommel: gestopt, trainer PSV Van Bommel staat sinds vorig jaar aan het roer bij PSV, waar hij zijn carrière afsloot en bij de Onder-19 al zijn eerste stappen in het trainersvak zette. Na de WK-finale voetbalde de oud-middenvelder nog drie jaar door, in dienst van Bayern München, AC Milan en PSV, alvorens hij een punt achter zijn loopbaan zette. Nigel de Jong: Al-Shahaniya De man van de karatetrap op de borst van Xabi Alonso tijdens de WK-finale is een van de weinigen van de toenmalige selectie die nog altijd actief is. De Jong besloot onlangs om zijn verblijf in Qatar te verlengen, door Al-Ahli te verruilen voor Al-Shahaniya. Sinds 2010 versleet de middenvelder de nodige clubs voordat hij in het Midden-Oosten terechtkwam: Manchester City, AC Milan, Los Angeles Galaxy, Galatasaray en FSV Mainz 05. Arjen Robben: gestopt Geen terugkeer in Nederland of een lucratief avontuur: Robben besloot eerder deze zomer een punt achter zijn loopbaan te zetten. Eerder was al bekend dat de vleugelaanvaller zijn aflopende contract bij Bayern München niet zou gaan verlengen, waardoor er na tien jaar een einde kwam aan zijn dienstverband in Zuid-Duitsland. Ondanks zijn roemruchte carrière zal één moment uit de WK-finale hem altijd achtervolgen: toen de teen van Iker Casillas een voorsprong van Oranje voorkwam. Wesley Sneijder: gestopt Sneijder maakte maandag wereldkundig dat er een einde komt aan zijn carrière. De 35-jarige middenvelder was al een tijdje niet meer gesignaleerd bij het Qatarese Al-Gharafa, waar zijn contract afliep. Na 2010, met het winnen van de Champions League met Internazionale en de WK-finale het absolute hoogtepunt van zijn carrière, speelde Sneijder nog voor Galatasaray en OGC Nice, voordat hij ervoor koos om zijn loopbaan af te sluiten in Qatar. Robin van Persie: gestopt, analist voor de Engelse televisie Anderhalf jaar geleden keerde Van Persie als verloren zoon terug bij Feyenoord. Al redelijk vroeg in het afgelopen seizoen maakte de aanvaller bekend dat hij bezig was aan zijn laatste jaargang als profvoetballer. Tegen ADO Den Haag (0-2 nederlaag) speelde Van Persie in mei de laatste wedstrijd in zijn loopbaan, na voor achtereenvolgens Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe en opnieuw Feyenoord te hebben gespeeld. Komend seizoen gaat Van Persie aan de slag als analist voor de Engelse betaalzender BT Sport. Dirk Kuyt: gestopt, trainer Feyenoord Onder-19 Weinig spelers sloten hun carrière op een dusdanig glorieuze wijze af als Kuyt, die na het kampioenschap met Feyenoord in 2017 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. De Katwijker, die verder voor FC Utrecht, Liverpool en Fenerbahçe speelde, bleef na zijn carrière werkzaam in Rotterdam-Zuid als trainer van de Onder-19.

