De 25 duurste transfers van de zomerse transferperiode 2019/20

Zaterdag, 29 juni 2019 om 11:50 De zomerse transferperiode is in volle gang en de afgelopen weken en maanden zijn al grote deals gesloten. Met name Real Madrid en Borussia Dortmund hebben met miljoenen gesmeten. Bekijk hier de 25 duurste transfers van de zomerse transferwindow. Wanneer clubs de transfersom niet bekend hebben gemaakt, zijn onderstaande bedragen afkomstig van Transfermarkt. 21 miljoen euro – Paco Alcácer De spits scoorde aan de lopende band bij Valencia en ging akkoord met een transfer naar Barcelona, waar hij genoegen moest nemen met een reserverol. Van die rol had hij al snel genoeg en in de zomer van 2018 vertok hij op huurbasis naar Borussia Dortmund. De samenwerking is beide partijen zo goed bevallen dat in maart bekend werd dat Dortmund de spits definitief aantrekt. Na een huurvergoeding van 2 miljoen euro volgt nu een transfersom van 21 miljoen euro in de richting van Barcelona. 22 miljoen euro – Giovani Lo Celso Dat deze Argentijn de deur bij Paris Saint-Germain definitief achter zich dichttrekt is geen verrassing meer. Nadat hij in het seizoen 2018/19 al gehuurd werd door Real Betis, neemt de club uit LaLiga hem definitief over voor een bedrag van 22 miljoen euro. In de zomer van 2018 betaalde de club uit Sevilla al een huurvergoeding van 3 miljoen euro. 22 miljoen euro – Alex Meret De talentvolle doelman speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Napoli. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Serie A nam een optie tot koop op de keeper en besloot deze te lichten. Goedkoop is het Italiaanse talent allerminst, want de 22-jarige keeper kost 22 miljoen euro. De jeugdinternational heeft getekend tot medio 2023. 22,2 miljoen euro – Danny Ings De Engelse spits is geen onbekende bij ‘the Saints’. Afgelopen seizoen werd hij al gehuurd van Liverpool en dat smaakte wat beide partijen betreft naar meer. Southampton besloot de 26-jarige aanvaller definitief in te lijven en betaalt ruim 22 miljoen euro aan de Champions League-winnaar. 24 miljoen euro – Franck Kessié Deze Ivoriaanse krachtpatser speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor AC Milan en wordt op 1 juli definitief overgenomen van Atalanta. Desondanks is de kans aanwezig dat de middenvelder zijn laatste wedstrijd in het San Siro heeft gespeeld. Volgens Engelse media staat hij in de belangstelling van Arsenal, Everton en Tottenham Hotspur. Voor een bedrag van 35 miljoen euro zou Milan bereid zijn om mee te werken aan een vertrek. 25 miljoen euro – André Gomes De Portugese middenvelder kwam niet aan de bak bij Barcelona en werd het afgelopen seizoen al op huurbasis gestald bij Everton. Bij de club uit Liverpool maakte hij een dermate goede indruk dat technisch directeur Marcel Brands besloot om hem definitief in te lijven. Met zijn transfer naar de Premier League-club komt er definitief een einde aan de mislukte samenwerking met Barcelona, de club die hem drie jaar geleden voor 37 miljoen euro overnam van Valencia. Bij Barça kwam hij geen moment uit de verf en was zijn verstandhouding met de achterban niet goed. “De eerste zes maanden gingen best goed, maar daarna veranderde het. Misschien is het niet het juiste woord, maar het is een soort hel geworden. Omdat ik meer druk ben gaan voelen”, aldus de middenvelder, die voor vijf jaar tekende op Goodison Park. 25 miljoen euro – Wesley Wesley Moraes Ferreira da Silva werd door Club Brugge in 2016 voor een miljoen euro opgepikt bij AS Trencin. De Braziliaanse aanvaller maakte genoeg indruk in de Belgische competiite en Champions League om Aston Villa te verleiden tot een transfersom van 25 miljoen euro. Nog nooit ontving Club Brugge zo’n hoge transfersom. Wesley heeft voor vijf jaar getekend bij de promovendus uit Birmingham. 25 miljoen euro – Julian Brandt Na het aantrekken van Nico Schulz en Thorgan Hazard telde Dortmund ook vele miljoenen neer voor de 23-jarige Brandt. Het afgelopen seizoen maakte de Duits international grote indruk in het shirt van Bayer Leverkusen onder trainer Peter Bosz. In 33 competitiewedstrijden was hij goed voor 7 doelpunten en 11 assists. Met een kwaliteitsinjectie hoopt de ploeg van Lucien Favre komend seizoen een gooi te kunnen doen naar het kampioenschap. 25,5 miljoen euro – Thorgan Hazard De Belgisch international was onhoudbaar geworden voor Borussia Mönchengladbach. De clubs stonden in de rij om zijn handtekening en de keuze viel uiteindelijk op Borussia Dortmund. “Ik ben heel dankbaar voor mijn vijf geweldige jaren bij Gladbach en de mooie herinneringen die ik daar heb opgebouwd. Dit was voor mij het best denkbare moment om de volgende stap in mijn loopbaan te zetten. Ik ben trots dat ik nu voor Borussia Dortmund mag gaan spelen, een topclub met ongelooflijke fans”, reageerde Hazard op zijn overstap. 25,5 miljoen euro – Nico Schulz Borussia Dortmund is erg actief deze transferperiode en slaagde erin om Schulz over te nemen van TSG Hoffenheim, de club waar hij het afgelopen seizoen uitblonk. De Duits international kan het beste uit de voeten op de linksbackpositie en ziet zijn transfer naar Dortmund als een stap omhoog. “BVB is een topclub, die het voetbal speelt dat goed bij mij past. Ik denk dat ik de club kan helpen. Samen kunnen we iets groots bereiken”, zei de verdediger, die zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2024. 26 miljoen euro – Neto Waar Jasper Cillessen van Barcelona naar Valencia verkast, bewandelt deze Braziliaanse sluitpost de omgekeerde weg. De transfersom kan via bonussen oplopen tot een bedrag van 35 miljoen euro. Neto gaat in het Camp Nou de bank warmhouden, een rol die Cillessen de afgelopen drie jaar invulde. Marc-André ter Stegen is al jaren de onbetwiste eerste keeper van Barcelona en al dat naar alle waarschijnlijkheid ook de komende jaren blijven. 28 miljoen euro – Pablo Fornals Deze aankoop van West Ham United werd opgeleid bij Málaga en wist daar door te breken in het eerste elftal. In 2017 werd hij voor 12 miljoen euro weggekocht door Villarreal, de club waar hij zich verder ontwikkelde en zich in de kijker speelde bij diverse clubs uit Europa. ‘The Hammers’ trekken aan het langste eind en hengelen de jeugdinternational voor 28 miljoen euro binnen. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot aan de zomer van 2024 aan de Londense club bindt. 30 miljoen euro – Marcos Llorente Deze middenvelder staat al geruime tijd te boek als groot talent uit de jeugdopleiding van Real Madrid. Definitief doorbreken in het eerste elftal is slechts voor weinigen weggelegd. Het afgelopen seizoen kwan Llorente sporadisch in actie. Hij liet zien veel in zijn mars te hebben, maar de concurrentie in het Bernabéu is simpelweg moordend. Atlético Madrid had wel interesse en telde in juni 30 miljoen euro voor hem neer. In de Spaanse media werd een transfersom van 40 miljoen euro gemeld, maar dat blijkt iets lager uit te vallen. 30,5 miljoen euro – Mats Hummels De dertigjarige verdediger werd opgeleid bij Bayern München en speelde in het seizoen 2008/09 op huurbasis voor Dortmund. ‘BVB’ raakte gecharmeerd en nam hem in de zomer van 2009 voor een bescheiden transfersom van 4,2 miljoen euro over. Hummels ontwikkelde zich sterk en groeide uit tot steunpilaar, iets wat Bayern ook in de gaten had. 35 miljoen euro telde Bayern München in 2016 neer en drie jaar later keert de verdediger weer terug naar Dortmund, deze keer voor een iets lagere transfersom. 32 miljoen euro – Kerem Demirbay Peter Bosz zag deze transferperiode al verschillende belangrijke krachten verkocht worden, maar Bayer Leverkusen wist de Nederlandse trainer ook blij te maken met een aanwinst. Demirbay, centrale middenvelder van beroep, komt voor een gigantisch bedrag over van TSG Hoffenheim. De Duitse speler met een Turkse achtergrond speelde in de jeugdopleidingen van Schalke 04 en Borussia Dortmund. “Leverkusen speelt attractief en aanvallend voetbal, die stijl past bij mij”, aldus de aanvallende middenvelder, die tot dusver twee interlands voor de Duitse ploeg speelde. “Ik kijk er naar uit om onderdeel te worden van dit team.'' 35 miljoen euro – Jasper Cillessen Na drie jaar als stand-in van Marc-André ter Stegen te hebben gefungeerd vond de eerste keeper van het Nederlands elftal het wel mooi geweest in Barcelona. Een jaar eerder wilde hij eigenlijk al weg, maar toen liet Barcelona hem niet gaan. De vertrekwens werd alsmaar groter en Barça ging akkoord. FC Porto en Benfica leken serieus, terwijl Cillessen in verband werd gebracht met tal van andere clubs. Uiteindelijk viel de keuze op Valencia, dat de Braziliaanse doelman Neto de omgekeerde weg ziet bewandelen. Cillessen wordt na Faas Wilkes, Johnny Rep, Patrick Kluivert en Hedwiges Maduro de vijfde Nederlander in het shirt van Valencia. 35 miljoen euro – Benjamin Pavard Na het WK in Rusland stonden de clubs in de rij voor de Franse verdediger, die zowel centraal als op de vleugel uit de voeten kan. Hij bleef VfB Stuttgart trouw, maar kon in januari de verleiding niet weerstaan toen Bayern München op de stoep stond. Stuttgart verkocht de Frans international voor 35 miljoen euro aan de Duitse grootmacht. Pavard maakte het seizoen af bij de club waarmee hij uiteindelijk naar de 2. Bundesliga degradeerde. Waar hij het afgelopen seizoen vergeefs streed tegen degradatie, speelt hij de komende jaren mee om de prijzen in Beieren. 38 miljoen euro – Raúl Jiménez De Mexicaanse aanvaller speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, de club die onlangs het eigen transferrecord verbrak om hem definitief over te nemen van Benfica. Het vorige transferrecord stond op naam van Adama Traoré, die voor circa twintig miljoen euro werd overgenomen van Middlesbrough. Jiménez maakte vorig seizoen al indruk in de Premier League, met 12 goals in 32 wedstrijden. Hij zette zijn handtekening onder een vierjarig contract bij ‘the Wolves’. 45 miljoen euro – Rodrygo Op 15 juni 2018 maakten Real Madrid en Santos, de club die ook Neymar opleidde, bekend dat de toen nog pas zeventienjarige aanvaller naar Spanje zou verkassen. Met de deal van de tiener was liefst 45 miljoen euro gemoeid. Om nog verder te rijpen speelde Rodrygo het afgelopen seizoen nog in de Braziliaanse compeitite. In juni werd de multifunctionele aanvaller gepresenteerd in Madrid. “Ik ben een snelle aanvaller, die houdt van scoren en dribbelen. Die eigenschappen hebben veel Braziliaanse voetballers. Ronaldo en Roberto Carlos waren vroeger mijn idolen, maar ik identificeer me nu meer met spelers als Robinho en Neymar”, zei Rodrygo bij zijn presentatie. 48 miljoen euro – Ferland Mendy De Franse linksback ontwikkelde zich het afgelopen seizoen stormachtig in het shirt van Olympique Lyon. Real Madrid kon wel een nieuwe vleugelverdediger gebruiken en bereikte met Lyon een akkoord over een transfersom die middels bonussen kan oplopen tot 53 miljoen euro, zo maakte de Franse topclub bekend. “Toen ik hoorde dat Real mij wilde hebben, kon ik het eerst niet geloven. Dit is echt de grootste club van de wereld, dus het is geweldig dat ik hier heb kunnen tekenen. Ik ben hier om te leren, om zo veel mogelijk wedstrijden te spelen en om het maximale te geven voor de club en de fans. Real kan mij heel veel geven, maar ik hoop Real ook heel veel te geven”, aldus Mendy, die tot medio 2025 heeft getekend. 50 miljoen euro – Éder Militão Deze talentvolle verdediger maakte in de zomer van 2018 de overstap van São Paulo naar FC Porto en maakte in zijn eerste seizoen een geweldige indruk. Real Madrid toonde al snel interesse, maar kreeg concurrentie vanuit Engeland. Manchester United en Chelsea waren ook belangstellend, waarop Real Madrid besloot om te handelen. Medio maart maakte de Spaanse grootmacht bekend dat de Braziliaanse mandekker deze zomer overkomt en de selectie van Zinédine Zidane versterkt. De revelatie van de Portugese competitie tekende een contract tot medio 2025. 60 miljoen euro – Luka Jovic Na een desastreus seizoen met twee ontslagen trainers en geen prijzen kon het niet anders dan dat Real Madrid deze zomer de portemonnee zou trekken. Eintracht Frankfurt ontving 60 miljoen voor de spits, maar moet liefst 30 procent afstaan aan Benfica, de vorige werkgever van Benfica. De 21-jarige Servische aanvaller werd de afgelopen twee jaar gehuurd van Benfica en onlangs werd de optie tot koop van zeven miljoen euro gelicht door de Bundesliga-club. Over de concurrentiestrijd met Karim Benzema zegt Jovic het volgende: “Toen hij hier kwam was ik elf jaar oud, dus ik hoop vooral veel van hem te leren. Hij is een van de beste spitsen ter wereld. Ik denk dat we elkaar prima aanvullen, maar Zidane zal dat beslissen. Mij maakt het niet uit: als enige spits, of samen met een andere aanvaller. Ik ben hier om voor mijn kansen te vechten.” 75 miljoen euro – Frenkie de Jong Deze transfer werd in januari al beklonken, maar gaat deze zomer van kracht. De middenvelder ruilt Ajax in voor Barcelona voor een bedrag dat via bonussen kan oplopen naar liefst 86 miljoen euro. Mochten alle bonussen bij Ajax binnenkomen, dan mag De Jong zich de duurste Nederlandse voetballer aller tijden noemen. De middenvelder, die ook als verdediger uit de voeten kan, heeft het afgelopen seizoen diepe indruk gemaakt in binnen- en buitenland. Hij neemt bij Ajax afscheid met twee prijzen: de landstitel en TOTO KNVB Beker. 80 miljoen euro – Lucas Hernández De clubleiding van Bayern München liet zich de afgelopen jaren regelmatig uit over de absurde bedragen die voor spelers worden betaald, maar daar doet de Duitse grootmacht deze zomer vrolijk aan mee. In de zoektocht naar een verdedigende versterking kwam Bayern uit bij Atlético Madrid. Corentin Tolisso was met 41,5 miljoen euro de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, maar voor landgenoot Hernández werd haast het dubbele betaald. “Ik ben blij dat een van de beste verdedigers ter wereld bij ons komt voetballen”, reageerde sportief directeur Hasan Salihamidzic. “Hij kan op meerdere plekken achterin uit de voeten. Bovendien zet hij de traditie voort dat Bayern heel vaak topspelers uit Frankrijk onder contract heeft.” 100 miljoen euro – Eden Hazard Het stond in de sterren geschreven dat de Belgische buitenspeler deze zomer naar Real Madrid zou verkassen. Ondanks dat zijn contract bij Chelsea nog maar een jaar doorliep, telde de Spaanse grootmacht 100 miljoen euro voor hem neer. Dat bedrag kan middels bonussen nog véél verder oplopen. De bedragen in Engelse en Spaanse media verschillen, maar de BBC schrijft dat de transfersom kan oplopen tot liefst 168 miljoen euro. Hazard zou daarmee verreweg de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis zijn. Bekijk ook: In beeld: de goedkoopste seizoenkaart dit seizoen bij iedere Eredivisie-club In beeld: supersterren tonen zich op veelbesproken bruiloft Sergio Ramos In beeld: Real Madrid presenteert Eden Hazard voor 50.000 fans in Bernabéu In beeld: het Arsenal dat voor het laatst een Europese finale speelde In beeld: Uitzinnige vreugde bij RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam na promotie In beeld: Dirk Kuyt moet supporters kalmeren bij gestaakte mini-Klassieker

terug naar Voetbalzone