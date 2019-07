Golden Boy 2019: de 99 concurrenten van titelverdediger Matthijs de Ligt

Maandag, 1 juli 2019 om 13:14 Matthijs de Ligt is wederom genomineerd voor de prestigieuze Golden Boy-verkiezing. Jaarlijks wordt de prijs voor Europees talent van het jaar uitgereikt door de Italiaanse sportkrant Tuttosport. Gerenommeerde journalisten uit verschillende landen brengen hun stem uit op de beste speler onder de 21 jaar op de Europese voetbalvelden. De Golden Boy-award werd nog nooit tweemaal door dezelfde speler gewonnen. Een overzicht van de concurrentie. Rhian Brewster (Liverpool) Geboortedatum: 1 april 2000 - Positie: aanvaller Angel Gomes (Manchester United) Geboortedatum: 31 augustus 2000 - Positie: aanvallende middenvelder Lazar Carevic (Barcelona) Geboortedatum: 16 maart 1999 - Positie: doelman Domenico Alberico (TSG Hoffenheim) Geboortedatum: 23 januari 1999 - Positie: aanvaller Indy Boonen (KV Oostende) Geboortedatum: 4 januari 1999 - Positie: vleugelaanvaller Brahim Díaz (Real Madrid) Geboortedatum: 3 augustus 1999 - Positie: aanvallende middenvelder Alessandro Bastoni (Internazionale) Geboortedatum: 13 april 1999 - Positie: centrumverdediger Ethan Ampadu (Chelsea) Geboortedatum: 14 september 2000 - Positie: centrumverdediger Yacine Adli (Girondins Bordeaux) Geboortedatum: 29 juli 2000 - Positie: aanvallende middenvelder Keanan Bennetts (Borussia Mönchengladbach) Geboortedatum: 9 maart 1999 - Positie: vleugelaanvaller Morgan Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers) Geboortedatum: 27 januari 2000 - Positie: middenvelder Phil Foden (Manchester City) Geboortedatum: 28 mei 2000 - Positie: middenvelder annex aanvaller Gianluigi Donnarumma (AC Milan) Geboortedatum: 25 februari 2000 - Positie: doelman Jurgen Ekkelenkamp (Ajax) Geboortedatum: 5 april 2000 - Positie: middenvelder Tahith Chong (Manchester United) Geboortedatum: 4 december 1999 - Positie: vleugelaanvaller Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) Geboortedatum: 7 juli 1999 - Positie: vleugelaanvaller Diogo Dalot (Manchester United) Geboortedatum: 18 maart 1999 - Positie: vleugelverdediger Florentino Luis (Benfica) Geboortedatum: 19 augustus 1999 - Positie: defensieve middenvelder Michaël Cuisance (Borussia Mönchengladbach) Geboortedatum: 16 augustus 1999 - Positie: middenvelder Gedson Fernandes (Benfica) Geboortedatum: 9 januari 1999 - Positie: middenvelder Benjamín Garré (Manchester City) Geboortedatum: 11 juli 2000 - Positie: vleugelaanvaller Hannes Delcroix (Anderlecht) Geboortedatum: 2 februari 1999 - Positie: centrale verdediger Willem Geubbels (AS Monaco) Geboortedatum: 16 augustus 2001 - Positie: vleugelaanvaller Diogo Queirós (FC Porto) Geboortedatum: 5 januari 2000 - Positie: centrale verdediger David Colina (AS Monaco) Geboortedatum: 19 juli 2000 - Positie: vleugelverdediger Lutsharel Geertruida (Feyenoord) Geboortedatum: 18 juli 2000 - Positie: centrale verdediger Fran Beltrán (Celta de Vigo) Geboortedatum: 3 februari 1999 - Positie: middenvelder Davide Castelli (Villarreal) Geboortedatum: 30 augustus 1999 - Positie: aanvaller Krépin Diatta (Club Brugge) Geboortedatum: 25 februari 1999 - Positie: middenvelder Juan Camilo Hernández (Watford) Geboortedatum: 22 april 1999 - Positie: aanvaller Mattéo Guendouzi (Arsenal) Geboortedatum: 14 april 1999 - Positie: middenvelder Kai Havertz (Bayer Leverkusen) Geboortedatum: 11 juni 1999 - Positie: middenvelder Charlie Gilmour (clubloos) Geboortedatum: 11 februari 1999 - Positie: defensieve middenvelder Marc Guehi (Chelsea) Geboortedatum: 13 juli 2000 - Positie: centrale verdediger Callum Hudson-Odoi (Chelsea) Geboortedatum: 7 november 2000 - Positie: aanvaller Erling Braut Håland (Red Bull Salzburg) Geboortedatum: 21 juli 2000 - Positie: aanvaller Amine Gouiri (Olympique Lyon) Geboortedatum: 16 februari 2000 - Positie: aanvaller Lorenzo González (Manchester City) Geboortedatum: 10 april 2000 - Positie: aanvaller Kamil Grabara (Liverpool) Geboortedatum: 8 januari 1999 - Positie: doelman Sékou Koïta (FC Liefering) Geboortedatum: 28 november 1999 - Positie: aanvaller Andriy Lunin (Real Madrid) Geboortedatum: 11 februari 1999 - Positie: doelman Mason Mount (Chelsea) Geboortedatum: 10 januari 1999 - Positie: middenvelder Moise Kean (Juventus) Geboortedatum: 28 februari 2000 - Positie: aanvaller Justin Kluivert (AS Roma) Geboortedatum: 5 mei 1999 - Positie: vleugelaanvaller Arne Maier (Hertha BSC) Geboortedatum: 8 januari 1999 - Positie: middenvelder João Félix (Benfica) Geboortedatum: 10 november 1999 - Positie: aanvallende middenvelder Boubacar Kamara (Olympique Marseille) Geboortedatum: 23 november 1999 - Positie: verdediger Alexander Isak (Real Sociedad) Geboortedatum: 21 september 1999 - Positie: aanvaller Jota (Benfica) Geboortedatum: 30 maart 1999 - Positie: aanvaller Alban Lafont (FC Nantes) Geboortedatum: 23 januari 1999 - Positie: doelman Lee Kang-in (Valencia) Geboortedatum: 19 februari 2001 - Positie: aanvallende middenvelder Diego Lainez (Real Betis) Geboortedatum: 9 juni 2000 - Positie: vleugelaanvaller Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt) Geboortedatum: 7 augustus 1999 - Positie: aanvaller Mauro Júnior (PSV) Geboortedatum: 6 mei 1999 - Positie: middenvelder Manu Morlanes (Villarreal) Geboortedatum: 12 januari 1999 - Positie: aanvallende middenvelder Jordi Mboula (AS Monaco) Geboortedatum: 16 maart 1999 - Positie: vleugelaanvaller Leandro Fernandes (Juventus) Geboortedatum: 25 december 1999 - Positie: middenvelder Mésaque Djú (West Ham United) Geboortedatum: 18 maart 1999 - Positie: aanvaller Victor Jensen (Ajax) Geboortedatum: 8 februari 2000 - Positie: vleugelaanvaller Alessandro Plizzari (AC Milan) Geboortedatum: 12 maart 2000 - Positie: doelman Jadon Sancho (Borussia Dortmund) Geboortedatum: 25 maart 2000 - Positie: vleugelaanvaller Rodrygo (Real Madrid) Geboortedatum: 9 januari 2001 - Positie: aanvaller Eddie Nketiah (Arsenal) Geboortedatum: 30 mei 1999 - Positie: aanvaller Abdülkadir Ömür (Trabzonspor) Geboortedatum: 25 juni 1999 - Positie: middenvelder Strahinja Pavlovic (Partizan Belgrado) Geboortedatum: 24 mei 2001 - Positie: centrumverdediger Luca Pellegrini (Juventus) Geboortedatum: 7 maart 1999 - Positie: linksback Riqui Puig (Barcelona) Geboortedatum: 13 augustus 1999 - Positie: middenvelder Domingos Quina (Watford) Geboortedatum: 18 november 1999 - Positie: middenvelder Rafael Leão (Lille) Geboortedatum: 10 juni 1999 - Positie: aanvaller Stanley N’Soki (Paris Saint-Germain) Geboortedatum: 9 april 1999 - Positie: linksback Reiss Nelson (Arsenal) Geboortedatum: 10 december 1999 - Positie: vleugelaanvaller Andrea Pinamonti (Genoa) Geboortedatum: 19 mei 1999 - Positie: aanvaller Nehuén Pérez (Atlético Madrid) Geboortedatum: 24 juni 2000 - Positie: centrale verdediger Gianluca Scamacca (Sassuolo) Geboortedatum: 1 januari 1999 - Positie: aanvaller Malang Sarr (OGC Nice) Geboortedatum: 23 januari 1999 - Positie: centrumverdediger Tashan Oakley-Boothe (Tottenham Hotspur) Geboortedatum: 14 februari 2000 - Positie: middenvelder Paulinho (Bayer Leverkusen) Geboortedatum: 15 juli 2000 - Positie: vleugelaanvaller Pietro Pellegri (AS Monaco) Geboortedatum: 17 maart 2001 - Positie: aanvaller Maximiliano Romero (Vélez Sarsfield) Geboortedatum: 9 januari 1999 - Positie: aanvaller Antonis Stergiakis (Levski Sofia) Geboortedatum: 16 maart 1999 - Positie: doelman Sandro Tonali (Brescia) Geboortedatum: 8 mei 2000 - Positie: middenvelder Timothy Weah (Lille) Geboortedatum: 22 februari 2000 - Positie: aanvaller Sebastian Walukiewicz (Cagliari) Geboortedatum: 5 april 2000 - Positie: centrumverdediger Nicolò Zaniolo (AS Roma) Geboortedatum: 2 juli 1999 - Positie: middenvelder Hamed Junior Traorè (Empoli) Geboortedatum: 16 februari 2000 - Positie: middenvelder Vinícius Júnior (Real Madrid) Geboortedatum: 12 juli 2000 - Positie: aanvaller Boubakary Soumaré (Lille) Geboortedatum: 27 februari 1999 - Positie: middenvelder Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) Geboortedatum: 3 juni 1999 - Positie: centrumverdediger Ben Woodburn (Liverpool) Geboortedatum: 15 oktober 1999 - Positie: aanvaller Oliver Skipp (Tottenham Hotspur) Geboortedatum: 16 september 2000 - Positie: middenvelder Dušan Vlahovic (Fiorentina) Geboortedatum: 28 januari 2000 - Positie: aanvaller Joe Willock (Arsenal) Geboortedatum: 20 augustus 1999 - Positie: middenvelder Nicolás Schiappacasse (Parma) Geboortedatum: 12 januari 1999 - Positie: aanvaller Moussa Sylla (AS Monaco) Geboortedatum: 25 november 1999 - Positie: vleugelaanvaller Dujon Sterling (Chelsea) Geboortedatum: 24 oktober 1999 - Positie: rechtsback Mile Svilar (Benfica) Geboortedatum: 27 augustus 1999 - Positie: doelman Ikouwem Udo (Maccabi Haifa) Geboortedatum: 11 november 1999 - Positie: linksback Luis Sinisterra (Feyenoord) Geboortedatum: 17 juni 1999 - Positie: vleugelaanvaller Zé Gomes (Benfica) Geboortedatum: 8 april 1999 - Positie: aanvaller

