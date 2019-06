In beeld: top 10 Eredivisie-spelers met het grootste verlies in marktwaarde

Donderdag, 13 juni 2019 om 14:10 Transfermarkt heeft de marktwaarde van de spelers uit de Eredivisie opnieuw bepaald. De volgende tien spelers hebben dermate slecht gepresteerd dat hun markt waarde met minimaal een miljoen euro is gedaald. Jordy Clasie – daling van 1 miljoen euro De middenvelder werd het afgelopen seizoen gehuurd van Southampton, maar hij was geen schim meer van de speler die hij was toen hij in 2015 voor 15 miljoen euro werd verkocht. De waarde van Clasie wordt door Transfermarkt nu geschat op 5,5 miljoen euro. Érick Gutiérrez – daling van 1 miljoen euro De Mexicaanse middenvelder geldt in eigen land als volwaardig international, maar in Eindhoven had hij het zwaar. Verwacht werd dat hij zich moeiteloos in de basis zou spelen onder Mark van Bommel, maar dat liep anders. Hij mocht voornamelijk de bank warmhouden en kwam sporadisch in actie. De waarde van Gutiérrez wordt door Transfermarkt nu geschat op 6,5 miljoen euro. Andrija Balic – daling van 1,5 miljoen euro Met de komst van de Kroatische middenvelder leek Fortuna Sittard een grote slag te slaan. De huurling van Udinese wist echter niet te imponeren bij de Limburgse promovendus. De waarde van Balic wordt door Transfermarkt nu geschat op 2 miljoen euro. Sven van Beek – daling van 1,5 miljoen euro Door blessureleed kwam de centrumverdediger niet veel aan spelen toe afgelopen seizoen. In de tweede seizoenshelft was hij weer fit en verscheen hij regelmatig in de basis. Desondanks wist hij geen verpletterende indruk te maken. De waarde van Van Beek wordt door Transfermarkt nu geschat op 3 miljoen euro. Maxi Romero – daling van 1,5 miljoen euro PSV betaalde meer dan tien miljoen euro voor de Argentijnse spits, maar mede door blessureleed kwam hij nauwelijks aan de bak. De twintigjarige spits kwam niet verder dan twee optredens in de hoofdmacht en staat nu voor een tijdelijke terugkeer naar Vélez Sarsfield. De waarde van Romero wordt door Transfermarkt nu geschat op 3,5 miljoen euro. Nicolai Jörgensen – daling van 1,5 miljoen euro De Deense spits van Feyenoord was niet alleen geblesseerd, maar ging ook gebukt onder de aanwezigheid van Robin van Persie. De samenwerking tussen de twee aanvallers was ver te zoeken. Jörgensen kwam afgelopen seizoen niet verder dan zeven doelpunten. De waarde van Jörgensen wordt door Transfermarkt nu geschat op 7,5 miljoen euro. Zakaria Labyad – daling van 2 miljoen euro De middenvelder kwam vorige zomer over van FC Utrecht, maar kon bij Ajax niet imponeren. Trainer Erik ten Hag deed amper een beroep op Labyad, die in twaalf competitieduels in actie kwam. De waarde van Labyad wordt door Transfermarkt nu geschat op 4 miljoen euro, een stuk minder dan de 7 miljoen euro die Ajax voor hem betaalde. Gastón Pereiro – daling van 2 miljoen euro Het seizoen van de aanvallende middenvelder verliep vergelijkbaar met dat van ploeggenoot Jorrit Hendrix. Pereiro had aanvankelijk een belangrijke rol in het team van trainer Mark van Bommel, maar verloor uiteindelijk zijn basisplaats bij PSV. Zijn waarde daalt volgens Transfermarkt naar 12 miljoen euro. Jorrit Hendrix – daling van 2,5 miljoen euro De middenvelder kende een goed begin van het seizoen bij PSV, maar verloor in de tweede helft van de competitie zijn basisplaats aan Michal Sadílek. De waarde van Hendrix wordt door Transfermarkt geschat op 7,5 miljoen euro. Kasper Dolberg – daling van 4 miljoen euro De spits maakte furore onder trainer Peter Bosz en kon zelfs voor meer dan veertig miljoen euro naar AS Monaco. Afgelopen seizoen stelde Dolberg echter teleur en zat hij steeds vaker op de bank. Zijn waarde is volgens Transfermarkt nog altijd 18 miljoen euro. Bekijk ook: In beeld: het Arsenal dat voor het laatst een Europese finale speelde In beeld: Uitzinnige vreugde bij RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam na promotie In beeld: Dirk Kuyt moet supporters kalmeren bij gestaakte mini-Klassieker In beeld: Twee Nederlanders in lijst ESPN van tien grootste talenten tot 22 jaar In beeld: de uitbundige huldiging van Ajax op het Museumplein In beeld: de tien duurste zomertransfers die nu al rond zijn

