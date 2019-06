Van Alderweireld tot Ziyech: 30 van de grootste zomerse transfertargets

Woensdag, 5 juni 2019 om 12:30 Het seizoen zit erop en dus kan de blik op de transferwindow. Europese grootmachten kijken niet op een paar miljoen meer of minder en zullen zich de komende maanden nadrukkelijk gaan roeren op de transfermarkt. Ondanks dat de window in sommige landen nog niet eens officieel geopend is, zijn er al grote deals afgerond. Toch wordt het echte spektakel de komende maanden pas verwacht. Een overzicht van dertig spelers die wellicht van club gaan veranderen. Toby Alderweireld – Tottenham Hotspur Met een aflopend contract in Londen werd er veel gespeculeerd over de toekomst van de Belgisch international. Toen Tottenham de optie in zijn verbintenis lichtte, waardoor hij tot medio 2020 vastligt, namen de geruchten alleen maar toe. Manchester United zou hem graag willen inlijven. Een bedrag van circa 28 miljoen euro zou voldoende moeten zijn om hem los te weken. In de Engelse media werd Alderweireld ook gelinkt aan Arsenal, terwijl hij na de halve finale van de Champions League tegen Ajax een terugkeer naar Amsterdam niet wilde uitsluiten. Gareth Bale – Real Madrid Het vertrek van de buitenspeler is onvermijdelijk, alleen is het de vraag welke clubkleuren hij volgend seizoen verdedigt. Trainer Zinédine Zidane liet Bale de laatste weken van de competitie buiten de wedstrijdselectie. Ondanks een doorlopend contract heeft de Welshman zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid gespeeld. Manchester United en Tottenham Hotspur werden in de Engelse media genoemd als mogelijke bestemmingen voor Bale. Weinig andere clubs zijn in staat én bereid om bedragen op tafel te leggen die gemoeid gaan met de komst van een speler van het kaliber Gareth Bale. Naar verluidt houdt Real Madrid vast aan een vraagprijs van 125 miljoen euro voor de speler wiens contract loopt tot medio 2022. Donny van de Beek – Ajax De middenvelder maakte het afgelopen seizoen grote indruk in het shirt van Ajax. Met name in de Champions League gooide Van de Beek hoge ogen. Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft de hoop uitgesproken dat Van de Beek een nieuw contract tekent in Amsterdam. Ook Sjaak Swart sluit niet uit dat de middenvelder blijft. “Ik zie Donny Ajax niet verlaten voor zomaar een club in het buitenland. Hij is geen type die zijn keuzes baseert op geld. Donny weet wat hij heeft in Amsterdam en dat verruilt hij niet voor iets wat sportief minder is. Als hij ooit bij Ajax vertrekt, moet dat in mijn ogen naar een absolute topclub zijn”, aldus Swart over de Ajacied. Het huidige contract van de Oranje-international loopt tot medio 2022. Steven Bergwijn - PSV De buitenspeler van PSV lijkt klaar voor de stap naar het buitenland. Toch is het niet ondenkbaar dat de Oranje-international volgend seizoen in de Eredivisie te bewonderen is, daar Ajax serieuze interesse in hem heeft. Bergwijn is op de hoogte van de interesse van zijn oude club. In gesprek met de NOS heeft hij laten weten niet per se naar Ajax te willen, maar uitgesloten is een verhuizing naar de Johan Cruijff ArenA niet. Clubs als Tottenham Hotspur en Internazionale hebben naar verluidt eveneens belangstelling. Federico Chiesa – Fiorentina De 21-jarige buitenspeler wordt gezien als een van de grootste talenten uit de Serie A. Het zal dan ook voor weinigen een verrassing zijn dat hij op de radar van Juventus is verschenen. De waarde van de Italiaans international wordt geschat op ongeveer vijftig miljoen euro. Naar aanleiding van alle geruchten rondom Chiesa, publiceerde Fiorentina onlangs nog een statement waarin duidelijk werd gemaakt dat de aanvaller bij hen onder contract staat en hij een symbool van de club is, rond wie het elftal gebouwd zal worden. Een paar dagen later meldde Sky Italia dat de rechtsbuiten tot een persoonlijk akkoord is gekomen over een vijfjarig contract bij Juventus. Jasper Cillessen – Barcelona Bij zijn overstap van Ajax naar Barcelona in 2016 wist de Oranje-international dat hij zou beginnen als tweede keeper. Hij hoopte Marc-André ter Stegen inmiddels gepasseerd te zijn, maar nu hij daar nog altijd niet in is geslaagd wil hij hoe dan ook vertrekken uit het Camp Nou. De dertigjarige doelman werd gelinkt aan Benfica, FC Porto en Manchester United, maar heel concreet lijkt er vooralsnog niets te spelen. “Ik sta natuurlijk nog wel twee jaar onder contract bij Barcelona. In die verbintenis staat ook dat ik zestig miljoen euro moet kosten. Zo'n vaart zal dat waarschijnlijk niet lopen. Maar ze laten me ook niet voor een appel en een ei gaan. Of ik niet bang ben dat ze me sowieso aan mijn contract houden? Ach, ze hebben ook niets aan een chagrijnige doelman”, aldus Cillessen begin juni tegen het ANP. Philippe Coutinho – Barcelona Toen de Braziliaan in 2018 eindelijk zijn transfer naar Barcelona te pakken had, werd van hem verwacht dat hij in de voetsporen van Andrés Iniesta zou treden. Die opgave bleek teveel gevraagd, want hij heeft geen moment aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. Het afgelopen seizoen had hij geen vaste basisplaats en moest hij af en toe blij zijn dat hij op de bank en niet op de tribune zat. Met een doorlopend contract tot medio 2023 is het niet ondenkbaar dat hij bij Barcelona blijft. Als het tot een vertrek komt, dan zal Barça graag een groot deel van de transfersom van 135 miljoen euro terug willen zien die voor Coutinho betaald werd. Coutinho werd in de Engelse media reeds in verband gebracht met Manchester United, Paris Saint-Germain en Chelsea. Matthijs de Ligt – Ajax Er gaat geen dag voorbij of de Ajax-verdediger wordt in verband gebracht met Barcelona, Juventus, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City of Manchester United. Met zoveel geïnteresseerde clubs kan directeur spelerszaken Marc Overmars hoog in de boom gaan zitten wat betreft de vraagprijs. Barcelona lijkt nog altijd de droombestemming van de Oranje-international. Zijn maatje Frenkie de Jong werd al voor maximaal 86 miljoen euro aangetrokken en het lijkt een kwestie van tijd voordat de Catalanen een vergelijkbaar bedrag op tafel zullen leggen voor de aanvoerder van Ajax. Paulo Dybala – Juventus Cristiano Ronaldo leek een dodelijke voorhoede te gaan vormen met Dybala, maar laatstgenoemde lijkt juist gebukt te gaan onder de aanwezigheid van de Portugees. De Argentijnse aanvaller heeft een matig seizoen achter de rug, waarin hij niet verder kwam dan vijf doelpunten in de Serie A. Een seizoen eerder was hij nog 22 keer trefzeker in de Italiaanse competitie. Hoewel Dybala heeft aangegeven graag in Turijn te willen blijven, is Juventus bereid mee te werken aan een vertrek. Internazionale, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain en Manchester United worden genoemd als mogelijke bestemmingen. Edin Dzeko – AS Roma De ervaren spits maakte in 2015 de overstap van Manchester City naar Roma en kan terugkijken op een succesvolle periode in het Stadio Olimpico. Ondanks een contract tot de zomer van 2020 lijkt er een einde te komen aan de samenwerking. Internazionale wil de 33-jarige spits volgens Italiaanse media graag inlijven, terwijl ook Borussia Dortmund tot de mogelijkheden behoort. Christian Eriksen – Tottenham Hotspur De Deense middenvelder blinkt al jaren uit in het shirt van Tottenham en Denemarken. De ex-Ajacied werd de laatste maanden steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, terwijl hij eerder nog gelinkt werd aan Barcelona. Na de verloren Champions League-finale tegen Liverpool heeft Eriksen laten weten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. 'Het hangt ook af van Daniel Levy (voorzitter Tottenham Hotspur, red.). En er moet zich ook een club melden. Maar Tottenham voldoet eigenlijk wel aan al mijn wensen. Als ik ga, hoop ik dat het een stap vooruit is. Real Madrid is inderdaad een stap vooruit. Maar het is aan Real om contact op te nemen met Tottenham en te zeggen dat ze me willen hebben. En dat hebben ze nog niet gedaan, zover ik weet.” João Felix – Benfica Het Portugese toptalent heeft het afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak beleefd. Hij is op de radar verschenen van vrijwel iedere Europese grootmacht. Vanwege zijn speelstijl wordt hij vergeleken met Rui Costa en Kaká, dus het is niet verwonderlijk dat de jacht op zijn handtekening is geopend. Manchester City en Juventus zijn bijzonder geïnteresseerd. Zijn afkoopsom bedraagt 120 miljoen euro, een ongekend hoog bedrag voor een negentienjarig talent zonder veel ervaring op het hoogste niveau. Bruno Fernandes – Sporting Portugal Na periodes in de Serie A bij Udinese en Sampdoria, streek deze Portugese middenvelder in 2017 neer bij Sporting. De 24-jarige middenvelder heeft het beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug en dat is in Europa niet onopgemerkt gebleven. Pep Guardiola is gecharmeerd van de international en wil hem naar Manchester City halen. Naar verluidt is een bedrag van vijftig tot zeventig miljoen euro nodig om hem weg te halen uit Lissabon. Antoine Griezmann – Atlético Madrid De Fransman flirt al sinds 2016 met een vertrek uit Madrid. Vorig jaar maakte de aanvaller nog een documentaire over zijn keuze om bij Atlético te blijven. In mei liet Griezmann, afgelopen seizoen goed voor vijftien doelpunten in de Spaanse competitie, weten om de Spaanse topclub te gaan verlaten, een jaar nadat hij nog een nieuw contract tot medio 2023 tekende in het Wanda Metropolitano. Barcelona lijkt de grootste kanshebber op de komst van de ex-aanvaller van Real Sociedad. De landskampioen is naar verluidt bereid om zijn afkoopsom van 130 miljoen euro te betalen. Eden Hazard – Chelsea De transfer van de Belgisch international naar Real Madrid lijkt slechts een kwestie van tijd. Hazard heeft er in de media nooit een geheim van gemaakt ooit graag voor de Spaanse topclub te willen spelen, terwijl de clubleiding van Real Madrid de interesse in hem heeft bevestigd. “Ik denk dat dit een afscheid is”, zei Hazard na de eindzege in de Europa League. Zijn contract op Stamford Bridge loopt af in de zomer van 2020 en de verwachting is dat hij tussen de 100 en 150 miljoen euro gaat kosten. Mauro Icardi - Internazionale Na een moeizaam seizoen waarin zijn relatie met de achterban tot het dieptepunt kelderde, lijkt een breuk aanstaande. De Argentijns international heeft over belangstelling niet te klagen, want volgens de buitenlandse media staat hij op het lijstje bij Juventus, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain. Zijn vriendin en zaakwaarnemer Wanda Nara heeft in de Italiaanse media al meerdere keren uitgesproken dat de spits volgend seizoen gewoon in het San Siro te bewonderen is. Zijn contract loopt tot medio 2021 en het is afwachten wat de plannen van de nieuwe trainer Antonio Conte met hem zijn. Isco – Real Madrid De toekomst van de Spanjaard bij Real Madrid was een groot vraagteken toen Santiago Solari trainer werd. Hij liet Isco links liggen, terwijl zijn toekomst er onder Zinédine Zidane iets rooskleuriger uitziet. Hoewel hij vaker aan spelen toekomt onder het bewind van de Franse trainer, is een vertrek uit het Santiago Bernabéu nog altijd een serieuze optie. De Spaans international heeft een contract tot de zomer van 2022 en zijn waarde wordt geschat op circa 60 miljoen euro. Juventus, Manchester United en Chelsea worden genoemd. Hirving Lozano – PSV De Mexicaans international heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV zeer waarschijnlijk gespeeld. Hoewel hij niet eens zijn beste seizoen achter de rug heeft in het shirt van de Eindhovenaren, staan de clubs naar verluidt in de rij. Hij werd al in verband gebracht met Manchester United, maar Napoli lijkt de grootste kanshebber op de komst van Lozano. Volgens het Eindhovens Dagblad hoopt de clubleiding van PSV op een transfersom van 35 tot 40 miljoen euro te mogen ontvangen. Lozano hoeft niet weg, maar een verkoop komt voor de club niet ongelegen, zo meldde het regionale dagblad in mei. Marcelo – Real Madrid De Braziliaan ontwikkelde zich in Madrid als beste linksback ter wereld, maar verloor het afgelopen seizoen zijn basisplaats. Met Ferland Mendy haalt Real Madrid een nieuwe linksback in huis en dus lijkt een vertrek van Marcelo aanstaande. De 31-jarige linkspoot lijkt te gaan verkassen naar Juventus, waar hij herenigd wordt met Cristiano Ronaldo. Mocht de overgang doorgang vinden, dan lijkt hij de opvolger te worden van Alex Sandro, die op zijn beurt op de nominatie staat om te vertrekken uit Turijn. Tanguy Ndombélé – Olympique Lyon Manchester City was in de zomer van vorig jaar al dicht bij de komst van de Franse middenvelder en lijken deze transferwindow opnieuw een poging te gaan wagen. Jean-Michel Aulas, voorzitter van de Franse topclub, bevestigde in april al dat Manchester City interesse heeft, maar noemde ook de namen van Juventus, Manchester United en Paris Saint-Germain. In juni gaf de speler nog te kennen dat hij nog geen besluit heeft genomen over zijn toekomst. Een langer verblijf in Lyon wilde hij niet uitsluiten. David Neres – Ajax De Braziliaans international had Ajax in januari kunnen verlaten voor een Chinees avontuur. Omdat Overmars naast de komst van Diego Lainez greep, mocht Neres niet weg en dat pakte uiteindelijk goed uit voor beide partijen. Neres speelde sterk in de tweede seizoenshelft en mocht debuteren in de nationale ploeg. Het is de vraag of Overmars erin slaagt om hem te behouden, daar Neres gewild is in Europa. Hij werd al gelinkt aan Paris Saint-Germain, terwijl Ajax volgens Spaanse media al een bod van veertig miljoen euro van Atlético Madrid zou hebben geweigerd. De transferperiode duurt nog lang, dus het lijkt aannemlijk dat clubs zich de komende maanden gaan melden bij Ajax. Neymar – Paris Saint-Germain Neymar maakte in 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar PSG en wordt sindsdien in verband gebracht met een terugkeer naar het Camp Nou. Ook Real Madrid werd genoemd, maar wanneer Hazard wordt aangetrokken, lijkt het onwaarschijnlijk dat ook Neymar naar het Bernabéu wordt gehaald. Bovendien is het de vraag of PSG bereid is om mee te werken aan een vertrek van de sterspeler. De kans dat de Braziliaan de deur van het Parc des Princes komende zomer achter zich dichttrekt is dan ook niet groot. Nicolas Pépé – OSC Lille De Ivoriaans international is een van de meest gewilde spitsen uit de Ligue 1. Hij heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Lille in de Franse competitie, waarin hij 22 keer wist te scoren. In januari werd bekend dat Arsenal hem in het vizier heeft gekregen, maar de Premier League-club zal niet de enige zijn die hem deze zomer wil inlijven. Bovendien speelt het team van Unai Emery volgend seizoen niet in de Champions League, wat de kans op de komst van Pépé niet groter maakt. De waarde van de aanvaller wordt geschat op circa veertig miljoen euro. Paul Pogba – Manchester United De Franse middenvelder wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid. Zidane zou hem graag naar Madrid halen, maar volgens AS zou voorzitter Florentino Pérez de voorkeur geven aan de goedkopere Eriksen, die ongeveer zeventig miljoen euro zou kosten. De vraagprijs van Pogba ligt rond de honderdvijftig miljoen euro. Mocht de Spaanse grootmacht proberen om de middenvelder aan te trekken, dan is het niet ondenkbaar dat Bale in de deal betrokken wordt om de prijs te drukken. Rodri – Atlético Madrid Deze middenvelder moet de zomeraankoop van Manchester City worden. Volgens Goal bereidt de Engelse kampioen een bod van zeventig miljoen euro voor de speler, die in Manchester gezien wordt als alternatief voor Frenkie de Jong. Guardiola had de Oranje-international graag naar het Etihad Stadium gehaald, maar hij koos voor een transfer naar Barcelona. Manchester City is bereid om aan de afkoopsom te voldoen, maar heeft naar verluidt concurrentie van Bayern München. James Rodriguez – Real Madrid Bayern München kon de Colombiaanse middenvelder voor 42 miljoen euro definitief overnemen nadat hij voor twee seizoenen gehuurd werd, maar dat zag de speler zelf niet zitten. Hij wil namelijk wekelijks vanuit de basis spelen en daar heeft hij in Beieren weinig kans op. Zijn contract bij Real Madrid loopt door tot medio 2021, maar de kans dat hij komend seizoen daadwerkelijk voor de Spaanse grootmacht gaat spelen is klein. Napoli, dat onder leiding staat van Carlo Ancelotti, lijkt op dit moment de meest waarschijnlijke bestemming voor de 27-jarige middenvelder. Alexis Sánchez – Manchester United De Chileen gaat de boeken in als een van de grootste miskopen uit de clubgeschiedenis van Manchester United. Hij werd voor 34 miljoen euro overgenomen van Arsenal en verdient ongeveer 450.000 euro per week. Mede door blessureleed heeft hij de hoge verwachtingen op Old Trafford niet waar kunnen maken. Met zijn contract tot medio 2022 en torenhoge salaris zal het voor United lastig worden om een koper te vinden. Een huurdeal lijkt daarom een reëlere optie. Paris Saint-Germain en Internazionale werden genoemd in de media als mogelijke bestemmingen voor de dertigjarige aanvaller. Alex Sandro - Juventus De Braziliaanse vleugelverdediger zette in december nog zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2023. Toch lijkt hij Turijn in de zomer achter zich te gaan laten. Real Madrid-back Marcelo wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Juventus, waardoor Sandro waarschijnlijk op de bank terechtkomt. Volgens Italiaanse media vertrekt hij mogelijk op huurbasis. Manchester United behoort tot de kandidaten. Timo Werner – RB Leipzig De Duits international staal lange tijd hoog op het lijstje van Bayern München. De Duitse grootmacht ziet met Arjen Robben en Franck Ribéry twee ervaren spelers vertrekken, terwijl het ook onzeker is of Robert Lewandowski in Beieren blijft. Bayern wil de selectie verjongen en behalve Leroy Sané zou ook Werner naar de Allianz Arena moeten komen. Werner heeft een duidelijk signaal afgegeven door een nieuw contract te weigeren bij Leipzig. Op het prijskaartje van Werner staat een bedrag van ongeveer zeventig miljoen euro. Ook Liverpool heeft naar verluidt interesse, aangezien manager Jürgen Klopp gecharmeerd is van de spits. Hakim Ziyech – Ajax Zijn besluit om nog een jaar bij Ajax te blijven heeft uitstekend uitgepakt. De Marokkaans international heeft een weergaloze indruk gemaakt in de Champions League en het lijkt een kwestie van tijd voordat hij de overstap maakt naar het buitenland. Na zijn mislukte transfer naar AS Roma van vorig jaar, wordt hij nu gelinkt aan clubs als Bayern München, Arsenal en Tottenham Hotspur. 