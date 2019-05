Transfervrij in 2019: de beste spelers die vanaf 1 juli gratis zijn op te pikken

Dinsdag, 28 mei 2019 om 09:45 De beste spelers met een aflopend contract Met de zomerse transferperiode in aantocht gaan talloze spelers op zoek naar een nieuwe club. Wie over een transfervrije status beschikt, is voor clubs een interessante optie aangezien hij gratis kan worden aangetrokken. Een overzicht van de beste spelers in Europa die met een aflopende verbintenis op zak de zomer ingaan. Mario Balotelli - Olympique Marseille Na tweeënhalf seizoen bij OGC Nice maakte de Italiaanse spits de langverwachte overstap naar Olympique Marseille. In januari tekende hij voor een halfjaar bij ’L’OM’ en met een aflopend contract is hij gratis af te halen. De ex-aanvaller van onder meer Manchester City lijkt voor een terugkeer naar Italië te staan. Zijn aanwezigheid bij het duel tussen Internazionale en Atalanta was voer voor geruchten, terwijl hij onlangs nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar promovendus Brescia. Ook Fenerbahçe zou interesse in Balotelli hebben. Hatem Ben Arfa - Stade Rennes De ex-speler van onder meer Newcastle United en Paris Saint-Germain werd lang gezien als een van de grootste talenten in Europa, maar die belofte heeft hij nooit volledig kunnen waarmaken. Bij Stade Rennes is Ben Arfa opgeleefd en met een aflopend contract heeft hij de interesse van verschillende clubs gewekt, waaronder naar verluidt Southampton, Sevilla en Real Betis. Het is echter niet zeker dat hij zijn huidige werkgever gaat verlaten, want in zijn aflopende verbintenis staat een optie voor nog een seizoen. Yacine Brahimi - FC Porto De 29-jarige linksbuiten maakt al vijf jaar lang deel uit van de Porto-selectie en is nu gratis op te halen. De ex-aanvaller van Stade Rennes en Granada werd in 2014 voor ruim zes miljoen euro aangetrokken en dat geld zal de Portugese topclub door zijn aflopende contract niet meer terugzien. De Algerijns international werd de afgelopen maanden in verband gebracht met clubs uit de Premier League, waaronder Wolverhampton Wanderers, Everton en West Ham United. Ook Fenerbahçe en Olympique Marseille worden genoemd. Gary Cahill - Chelsea Waar de Engelsman onder José Mourinho en Antonio Conte een belangrijke rol vervulde in de verdediging van Chelsea, is hij onder Maurizio Sarri op een zijspoor beland. Het afgelopen Premier League-seizoen kwam hij niet verder dan 22 speelminuten in het eerste elftal. De 32-jarige verdediger heeft een aflopend contract en een vertrek is aanstaande. De mandekker, die onlangs stopte bij de nationale ploeg van Engeland, werd al in verband gebracht met Derby County, maar staat naar verluidt ook op het lijstje bij verschillende Premier League-clubs. Andy Carroll - West Ham United De spits waar Liverpool in 2011 liefst 41 miljoen euro voor betaalde is komende zomer gratis op te halen bij West Ham United, dat hem 5 jaar geleden voor een kleine 18 miljoen euro contracteerde. Carroll heeft de afgelopen jaren geen onuitwisbare indruk weten achter te laten bij ’the Hammers’ en met zijn dertig jaar is hij ook de jongste niet meer. Desondanks zal hij met zijn transfervrije status over het aantal aanbiedingen niet te klagen hebben. Matteo Darmian - Manchester United Aan de ongelukkige periode van de Italiaanse verdediger in Manchester lijkt eindelijk een einde te komen nu zijn contract ten einde loopt. De Italiaans international heeft voor tweede viool gespeeld achter Antonio Valencia. Hoewel de Ecuadoriaanse routinier vertrekt van Old Trafford, zal ook Darmian de deur in Manchester achter zich dichttrekken. Een terugkeer naar de Serie A lijkt aannemelijk, daar Napoli en Internazionale in de race zijn om zijn handtekening. Mogelijk vertrekt Darmian niet gratis, want Manchester United heeft een eenzijdige optie om het contract met een jaar te verlengen. Alan Dzagoev - CSKA Moskou De 28-jarige aanvaller speelt zijn gehele loopbaan al in Rusland en met een aflopend contract is een uitstapje naar een andere Europese club niet ondenkbaar. Dzagoev speelt al sinds 2008 voor CSKA Moskou en met een transfervrije status is hij wellicht een buitenkansje voor Europese topclubs. Diego Godín - Atlético Madrid De Uruguayaanse verdediger liet in januari nog de kans lopen om over te stappen naar Manchester United. Gedacht werd dat hij de Engelse interesse zou gebruiken ter versterking van zijn positie tijdens de contractonderhandelingen, maar tot een akkoord over een nieuw contract kwam het niet. Tijdens een persconferentie kondigde Godín onlangs zijn vertrek aan en met een transfervrije status heeft hij de clubs voor het uitkiezen. Internazionale lijkt de grootste kanshebber op de handtekening van de routinier. Ander Herrera - Manchester United De Spanjaard maakte onlangs bekend dat hij Manchester United in de zomer gaat verlaten. Beide partijen zagen geen heil in een verdere samenwerking en dus wandelt hij gratis de deur uit. De ex-speler van Athletic Club werd gelinkt aan Paris Saint-Germain, maar ook clubs uit LaLiga houden zijn situatie in de gaten. De 29-jarige middenvelder speelt sinds 2014 voor ’the Red Devils’ en kwam destijds voor een bedrag van 37 miljoen euro over vanuit Bilbao. Héctor Herrera - FC Porto De aanvoerder van Porto ligt goed in de markt en dat heeft niet alleen met zijn voetballende kwaliteiten te maken. De Mexicaans international heeft zijn zesde en laatste seizoen in de Portugese competitie achter de rug. Mogelijk vertrekt hij naar Madrid, want zowel Real als Atlético Madrid is geïnteresseerd. Max Kruse - Werder Bremen De Duits international heeft een goed jaar achter de rug bij Werder Bremen, maar ondanks zijn 11 doelpunten in 32 competiewedstrijden is hij op weg naar de uitgang. De ex-aanvaller van SC Freiburg, Borussia Mönchenglacbach en VfL Wolfsburg gaat de Bundesliga mogelijk verlaten, want clubs uit Engeland zijn geïnteresseerd. Naar verluidt staat de 31-jarige Kruse hoog op het lijstje bij Crystal Palace en Tottenham Hotspur, terwijl Fenerbahçe ook een goede kans maakt op zijn komst. Filipe Luis - Atlético Madrid De Braziliaanse back, die ooit nog een blauwe maandag voor Ajax speelde, heeft een aflopend contract en het is onzeker welke clubkleuren hij volgend seizoen verdedigt. De linkervleugelverdediger staat volgens Spaanse media in de belangstelling van Barcelona, waar hij de concurrentie met Jordi Alba aan zou moeten gaan. Engelse media meldden eerder dat ook Wolverhampton Wanderers oren heeft naar de komst van Filipe Luis. Juan Mata - Manchester United De Spanjaard maakte in 2014 de overstap van Chelsea naar Manchester United en heeft sindsdien zijn prijzenkast goed kunnen aanvullen. Mata is inmiddels 31 jaar en lijkt met een aflopend contract voor een vertrek uit Engeland te staan. De ex-middenvelder van Valencia staat naar verluidt in de belangstelling van Barcelona, terwijl hij ook genoemd wordt bij Valencia en Newcastle United. James Milner - Liverpool Met zijn 33-jarige leeftijd behoort Milner tot de oude garde, maar heeft hij dit seizoen een groot aandeel in het succes van de ploeg van manager Jürgen Klopp. ‘The Reds’ staan nog met lege handen, maar spelen zaterdag de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur. Als linksback heeft Milner zijn waarde bewezen en het is de vraag waar hij volgend seizoen speelt en of hij überhaupt nog doorgaat. Hoewel hij op leeftijd raakt, heeft hij de Premier League nog genoeg te bieden. Paris Saint-Germain heeft volgens Franse media een oogje op Milner, al is afscheid nemen met het winnen van de Champions League een kans waar veel voetballers van dromen. Alberto Moreno - Liverpool Door de stevige concurrentie in de achterhoede van Liverpool, kwam Moreno het afgelopen seizoen weinig aan spelen toe. De Spanjaard heeft een aflopend contract, waardoor de deuren bij andere clubs makkelijker open gaan dan wanneer hij nog over een doorlopende verbintenis zou beschikken. Lazio werd genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, terwijl ook Barcelona een optie lijkt. Samir Nasri - West Ham United De Fransman kreeg de kans om de draad weer op te pakken in Londen, toen hij in januari een contract voor een halfjaar tekende. Die deal loopt bijna af en het is de vraag wat de toekomst voor hem te bieden heeft. De ex-speler van onder meer Arsenal en Manchester United viert in juni zijn 32ste verjaardag en zal op zoek gaan naar een werkgever waar hij regelmatig aan spelen toe kan komen, want de afgelopen maanden kwam hij slechts sporadisch in actie. Adrien Rabiot - Paris Saint-Germain PSG wilde ver gaan om hem aan boord te houden en na lange contractonderhandelingen leek het erop dat hij bij zou gaan tekenen. Echter, Rabiot veranderde van gedachte en zette zijn zinnen op een vertrek uit Parijs. De interesse van Barcelona leek hem naar het hoofd te stijgen. Met een aflopend contract staat hij naar verluidt nog altijd op het lijstje van Barcelona, maar na het aantrekken van Frenkie de Jong is Rabiot geen prioriteit meer. Andere clubs aan wie hij gelinkt wordt zijn Bayern München, Liverpool, AC Milan en Juventus. Franck Ribéry - Bayern München De voormalig Frans international werd in april 36 jaar oud en zijn tijd bij Bayern zit erop. De buitenspeler heeft voldoende aanbiedingen op zak, al is het vooralsnog onduidelijk waar hij volgend seizoen speelt. De ex-speler van Galatasaray wil nog wel even door en werd gelinkt aan clubs uit Australië, terwijl Olympique Marseille vurig hoopt op zijn terugkeer. Arjen Robben - Bayern München De 35-jarige buitenspeler verlaat Bayern na tien jaar en hij heeft over belangstelling niet te klagen. PSV en FC Groningen azen op zijn terugkeer, maar het is de vraag of Robben het nog wel ziet zitten om door te gaan met voetballen. De voormalig Oranje-international gaf reeds aan dat hij op korte termijn de knoop wil doorhakken. Clubs uit Europa, de Verenigde Staten en China hebben hem een aanbieding gedaan, maar concreet speelt er nog niets. Daniel Sturridge - Liverpool De tijd dat Sturridge een succesvol duo vormde met Luis Suárez ligt ver achter ons. Het afgelopen seizoen moest hij de concurrentie aangaan met Roberto Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané. De aanvaller kwam slechts af en toe aan spelen toe. Zijn contract loopt af en met zijn 29 jaar heeft hij nog genoeg te bieden voor andere Premier League-clubs. Sturridge was met doelpunten tegen Chelsea en Paris Saint-Germain waardevol, maar Klopp acht hem overbodig en gunt hem een transfer. Antonio Valencia - Manchester United De voormalig buitenspeler, die door Louis van Gaal werd ingezet als rechtsback en sindsdien op die positie speelt, zit in de herfst van zijn loopbaan. Het is nog onduidelijk of de 33-jarige Ecuadoriaan doorgaat met voetballen en waar hij komt te spelen. In de Italiaanse media werd hij gelinkt aan Internazionale, al lijkt er nog niets concreet te spelen. Volgens Engelse media zou hij bij zijn voormalig ploeggenoten Zlatan Ibrahimovic en Wayne Rooney hebben geïnformeerd naar de Major League Soccer. Danny Welbeck - Arsenal De Engelse spits won prijzen met Manchester United en Arsenal, is uitgegroeid tot een volwaardig international, maar is nu in onzekerheid over zijn sportieve toekomst. Zijn contract bij 'the Gunners' loopt af en op een nieuwe kans onder manager Unai Emery hoeft hij niet te rekenen. Met zijn ervaring zal het voor zijn zaakwaarnemer weinig moeite kosten om een nieuwe club te vinden. Everton en Galatasaray werden al genoemd in de wandelgangen.

