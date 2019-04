Special: De Jong wordt twintigste Nederlander in hoofdmacht Barcelona

Twintigste Nederlander in hoofdmacht Barcelona Frenkie de Jong verlaat Ajax na dit seizoen voor Barcelona. De middenvelder wordt de twintigste Nederlandse speler die namens Barcelona zijn kunsten mag gaan vertonen in het Camp Nou. Lieke Martens verdient uiteraard ook een vermelding. Hier volgen de andere negentien spelers. 1973 - 1978: Johan Cruijff Eerst stond de Spaanse voetbalbond geen buitenlanders toe en daarna werkte de KNVB niet mee, omdat Cruijff na het verstrijken van de transferperiode werd gecontracteerd. Cruijff kon aanvankelijk alleen in vriendschappelijke wedstrijden voor Barcelona uitkomen en maakte op 5 september 1973 zijn officiële debuut tegen Cercle Brugge (6-0). 1974-1979: Johan Neeskens Met Barcelona won Neeskens een Spaanse Beker en een Europacup II. Hij werd Spaans speler van het jaar in 1976. In datzelfde jaar haalde hij met het Nederlands elftal ook het brons op het EK 1976. Na zijn tijd bij Barcelona, heeft hij nog zes seizoenen bij New York Cosmos gespeeld. 1989-1995: Ronald Koeman Vervolgens vertoefde Koeman zes seizoenen bij FC Barcelona (half 1989-half 1995). Koeman maakte deel uit van het zogenaamde Dream Team. In 1992 maakte hij in de finale van Europacup I tegen Sampdoria in de verlenging uit een vrije trap het enige doelpunt. Hij beëindigde zijn spelersloopbaan in 1997 bij Feyenoord. In totaal speelde hij 533 competitieduels, waarin hij 193 doelpunten maakte. 1991-1993: Richard Witschge In het seizoen 1991/92 maakte hij de overstap naar het FC Barcelona van Johan Cruijff. Door de toenmalige regel dat er slechts drie buitenlanders gelijktijdig in het elftal mochten staan en hij Ronald Koeman, Michael Laudrup en Hristo Stoichkov voor zich moest dulden, kon hij echter zelden rekenen op speeltijd. Desondanks won hij met de club de Europacup I, de UEFA Super Cup, twee landskampioenschappen en de Supercopa. Na nog drie seizoenen bij het destijds succesvolle Bordeaux, waar hij onder andere samenspeelde met Zinédine Zidane. In maart 1995 werd hij tot het eind van het seizoen uitgeleend aan Blackburn Rovers. Hij speelde hier slechts één wedstrijd, maar werd met dit team wel kampioen van de Premier League. 1993-1996: Jordi Cruijff Jordi Cruijff maakte zijn debuut in het betaald voetbal voor FC Barcelona B. In het seizoen 1994-1995 werd hij overgeheveld naar de a-selectie van FC Barcelona, waar hij debuteerde onder zijn vader, in het legendarische Dream Team van halverwege jaren 90. Na het ontslag van vader Johan, aan het einde van het seizoen 1995-1996, vertrok ook Jordi uit Barcelona. Hij tekende een contract bij Manchester United. Bekijk ook: In beeld: Tottenham Hotspur opent stadion van ruim 1 miljard euro In beeld: de 25 duurste Eredivisie-spelers na de update van Transfermarkt In beeld: de twintig duurst verkochte spelers van FC Porto In beeld: de uitzinnige vreugde van Ajax na de 1-4 zege op Real Madrid In beeld: de uitzinnige vreugde in het stadion van Willem II In beeld: hoe de opstelling van Schalke 04 eruit had kunnen zien