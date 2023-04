V. Nistelrooij heeft optie minder achterin door keuze pupil; ‘toch respecteren'

Maandag, 17 april 2023 om 10:53 • Bart DHanis • Laatste update: 10:56

Olivier Boscagli heeft aangegeven niet meer in actie te willen komen op kunstgras. Boscagli stond afgelopen weken nog in de basis in de duels tegen Excelsior en NEC, maar begon zondagmiddag tegen Volendam (2-3 winst), vanwege het kunstgras in het Kras Stadion, niet aan de aftrap. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij zei op de persconferentie na de wedstrijd dat hij de keuze van zijn pupil respecteert.

“We hebben het vaker meegemaakt. Marco van Ginkel wilde ook niet op kunstgras spelen. Als spelers zo’n beslissing maken, dan moeten we dat toch zien te respecteren”, aldus de PSV-trainer na afloop van het duel in Volendam. Boscagli startte vanwege een knieblessure pas twee keer voor de Eindhovenaren dit seizoen. Vorig jaar april sloeg het noodlot toe tegen RKC Waalwijk, toen hij na 77 minuten spelen het veld moest verlaten.

Dat de Franse verdediger ervoor heeft gekozen om niet meer te spelen op kunstgras, leverde Van Nistelrooij al de nodige hoofdbrekens op. Tegen Volendam viel Jordan Teze met kramp uit, waardoor Thorgan Hazard als gelegenheidsrechtsachter moest invallen. Naar verwachting is Teze weer beschikbaar voor het duel tegen Ajax komend weekend. Ook Phillipp Mwene is geblesseerd en kon niet meedoen tegen Volendam.

Kunstgras

Vanaf het seizoen 2025/26 verdwijnt het kunstgras definitief uit de Eredivisie. Momenteel spelen alleen FC Emmen, FC Volendam, SC Cambuur en Excelsior op een nepmat. De drie eerstgenoemden stappen naar verwachting snel over op natuurgras. Heracles, dat waarschijnlijk promoveert naar de Eredivisie, speelt ook nog op kunstgras. Keuken Kampioen-koploper PEC Zwolle maakt gebruik van een hybridemat, een combinatie tussen echt gras en kunstgras.