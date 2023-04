Sevilla-scouts gefotografeerd in Leeuwarden: drie Feyenoorders onder de loep

Maandag, 17 april 2023 om 09:59 • Tom Rofekamp

Drie Feyenoorders genieten bovengemiddeld veel interesse van Sevilla, weet 1908.nl. Scouts van de Spaanse club werden gefotografeerd in Leeuwarden, terwijl de Rotterdammers het opnamen tegen SC Cambuur (0-3). Het zou gaan om Orkun Kökçü, Mats Wieffer en Oussama Idrissi, van wie laatstgenoemde al onder contract staat in Andalusië.

Feyenoord kwam het duel in het Cambuurstadion zondag zonder kleerscheuren door en Idrissi had daar het meest wezenlijke aandeel in. De huurling van Sevilla was aangever bij de 0-2 van Sebastian Szymanski, wat van dichtbij werd aanschouwd door zijn eigenlijke broodheer. Op beelden die in handen zijn van 1908.nl is te zien hoe een scout van de Spanjaarden aantekeningen maakt, die over Idrissi, Wieffer en Kökçü zouden gaan. Zeker voor laatstgenoemde lijken de clubs op het vinkentouw te zitten.

De Feyenoord-captain zou naar info van De Telegraaf onlangs al scouts van Manchester United, Liverpool, Newcastle United en Manchester City op bezoek hebben gehad. Wilfred Genee meldde onlangs al dat Feyenoord mikt op een transfersom van 40 tot 45 miljoen euro, info die hij verkreeg via een insider. Een dergelijke som zou een uitgaand transferrecord betekenen voor de Rotterdammers.

Wieffer lijkt op zijn beurt vooral vanuit Italië gevolgd te worden. Media uit het Laarzenland schreven eind maart al over interesse van Lazio, dat in hem de ideale vervanger van Sergey Milinkovic-Savic of Luis Alberto zou zien, mocht een van hen vertrekken. 1908.nl meldde juist dat Wieffer op het punt staat zijn contract te verlengen. Daardoor zou de balafpakker tot medio 2027 vast zou komen te liggen in De Kuip, terwijl hij nu tot juli 2026 onder contract staat. Idrissi keert na dit seizoen in principe terug bij Sevilla, maar Feyenoord zou wel denken aan een definitieve overname. De vleugelaanvaller ligt nog twee jaar vast in het Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.