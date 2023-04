Van der Vaart over ‘onrust’ binnen Ajax: ‘Gooi het niet graag op tafel, maar...’

Maandag, 17 april 2023 om 07:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:07

Rafael van der Vaart maakt zich zorgen over de jeugd bij Ajax. De analist schetst bij NOS Studio Voetbal het gebrek aan kwaliteit op De Toekomst en vreest dat niemand binnen afzienbare tijd de stap naar het eerste elftal kan gaan maken. Mede daarom rommelt het in Amsterdam, geeft Van der Vaart te kennen.

Vorige week werd duidelijk dat hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali de deur bij Ajax na ruim elf jaar achter zich dicht zou gaan trekken. De Telegraaf bracht dat in verband met een vermeende 'anarchie' op De Toekomst, waarbij jeugdspelers onder meer regelmatig lachgas zouden gebruiken.. Als Van der Vaart, die vele contacten heeft bij Ajax, zondag naar de situatie wordt gevraagd, is hij in eerste instantie nog terughoudend.

"Ik hou er niet van om als ik iets hoor dat hier op tafel te gooien", begint Van der Vaart. "Ik vind dat niet netjes. Misschien moet ik het wel doen, maar ik doe het niet. Maar het is natuurlijk wel heel onrustig. Ik kijk vooral naar het voetbal en ik ga een voorbeeld geven – misschien slaat het nergens op, maar: de Future Cup."

"Daar speelt Nordsjaelland Ajax he-le-maal zoek", verwijst Van der Vaart naar de finale van het jeugdtoernooi, waarin Ajax Onder 17 met 0-3 klop kreeg van de Denen. "Ik zie bij Ajax niet één talent rondlopen waarvan je denkt: die gaat het over twee, drie jaar halen. Vroeger had je dat veel meer. Dat valt me zo tegen en ik denk dat dat echt al een probleem is dat langer speelt", aldus de oud-Ajacied.

Het 'grote Ajax' kon Van der Vaart al evenmin bekoren zondag. Het feit dat er met 3-1 van FC Emmen werd gewonnen, deed daar weinig aan af. "Ze voetbalden er zo makkelijk doorheen, je zit echt naar een futloos Ajax te kijken. Ergens snap ik het ook wel, ze geloven er ook niet meer in. Tweede worden is het niet voor de spelers, het kampioenschap is het allerbelangrijkst voor ze. Als ze zo spelen tegen PSV, maken ze geen schijn van kans."