Heitinga reageert op invalbeurt: slechts twee (!) balcontacten in 16 minuten

Maandag, 17 april 2023 om 07:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:53

John Heitinga heeft zondag na Ajax - FC Emmen (3-1) gereageerd op een opmerkelijke statistiek die achteraf aan het licht kwam. Brian Brobbey raakte de bal in de laatste zestien minuten van zijn invalbeurt namelijk slechts twee (!) keer. "Dat zegt niets", aldus Heitinga op de persconferentie, waarbij ook Voetbalzone aanwezig was.

Brobbey kwam zondag minuut 61 binnen de lijnen voor Steven Bergwijn, maar kwam er daarna nauwelijks aan te pas. Dat mocht volgens Heitinga echter geen naam hebben. "Nee hoor, dat zegt niets", zei de oefenmeester. "Met Brian ben ik elke dag bezig en ik denk dat hij nog van grote waarde gaat zijn." Brobbey is ondanks zijn aanhoudende reserverol nog altijd nummer vijf op de topscorerslijst van de Eredivisie met elf doelpunten.

De gele kaart van Edson Álvarez leverde Heitinga wel hoofdbrekens op. De Mexicaan ontving zondag zijn tiende prent van het seizoen en mist daardoor de topper tegen PSV. "Ja, die voel je wel effe, laat ik het zo zeggen", reageerde Heitinga. "Het is natuurlijk een gemis, je bent al tijdens de wedstrijd in je hoofd bezig met volgende week. De scheidsrechter maakt de beslissing om hem te geven, dan kun je er weinig aan veranderen. Ik vond het geen overtreding. Maar ik heb het nog niet heel goed teruggekeken, dan kan ik er pas echt iets over zeggen."

Tot slot ging Heitinga in op het basisdebuut van Jorrel Hato. De linksback werd met zijn 17 jaar en 40 dagen de op drie na jongste basisdebutant ooit van Ajax. "De linksbackpositie is nog geen uitgemaakte positie. Jorrel viel vorige week heel goed in tegen Fortuna Sittard en daarop wilde ik voortborduren. Ik bekijk het per wedstrijd en het is mooi dat hij zijn basisdebuut heeft gemaakt. Hij heeft een aantal hele goede dingen gedaan, er is ieder geval concurrentie op de linksbackpositie", aldus Hato's hoofdtrainer.