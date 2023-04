V/d Vaart: ‘Mijn vrienden vonden het gek, maar hij is de beste van Nederland’

Zondag, 16 april 2023 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:51

Rafael van der Vaart vindt het volstrekt logisch dat Justin Bijlow zijn plek onder de lat bij Feyenoord direct terug heeft. De oud-middenvelder zag de doelman van Feyenoord op een cruciaal moment in het seizoen, donderdag tegen AS Roma (1-0 winst), zijn rentree maken. "Vrienden van me vonden het raar dat Bijlow opgesteld stond, maar het is de beste keeper van Nederland. Toch?", aldus Van der Vaart bij NOS Studio Voetbal.

"Op een gegeven moment moet je weer gaan spelen. Ik was het eens met zijn basisplaats." Van der Vaart vindt Ibrahim Afellay aan zijn zijde. "Bijlow maakt een heel betrouwbare indruk", reageert Afellay. "We weten allemaal dat hij super talentvol is. Het enige bij hem is dat hij heel moet blijven. Dat hoop ik van ganser harte, omdat hij een heel talentvolle keeper is. Dat is eigenlijk het enige wat zijn carrière in de weg kan staan: fit blijven."

Timon Wellenreuther verving Bijlow op een weifelende start na uitstekend, maar moest dus direct plaatsmaken toen laatstgenoemde weer fit was. "Ik was het daarmee eens", zegt Afellay. "Arne Slot legde het ook perfect uit. Wellenreuther heeft twee geweldige reddingen gemaakt, bij Ajax uit (2-3 winst, red.) en ook bij Sparta uit (1-3 winst, red.), maar Wellenreuther blijft zijn tweede keeper. Als de eerste optie dan fit is, dan stel je die gewoon op."

Arno Vermeulen zag Bijlow tegen AS Roma wel een aantal keer weifelend ingrijpen bij hoge ballen. "Dat is misschien te wijten aan het gebrek aan wedstrijdritme", zegt Afellay in reactie daarop. "Maar zou je hem daarom niet opstellen? Ik vind hem veruit de beste keeper, dus ik ben het met Slot eens."