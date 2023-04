Directeur Club Brugge over afketsen Schreuder: ‘Dat deed de deur dicht’

Zondag, 16 april 2023 om 22:16 • Jonathan van Haaster

Algemeen directeur Vincent Mannaert van Club Brugge is dieper ingegaan op het afketsen van de terugkeer van Alfred Schreuder. Na het ontslag van Scott Parker begin maart leek het een kwestie van tijd voordat de Barnevelder zijn handtekening zou zetten, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Mannaert geeft in een interview met HUMO aan dat dat aan Schreuder zelf lag.

Na de zware 5-1 nederlaag bij Benfica in de return van de achtste finale van de Champions League kreeg Parker direct zijn congé. Diezelfde avond nog werd bekend dat Schreuder de voornaamste kandidaat was om de Engelsman op te volgen. Een dag later ging er echter een streep door de naam van Schreuder. “Die wilde enkele maanden geleden trouwens heel graag terugkomen", blikt Mannaert terug. "Bart (Verhaeghe, president van Club, red.) en ik waren klaar om een terugkeer in detail te bespreken, maar Schreuder kwam aanzetten met voorwaarden die meteen de deur dichtdeden.” Schreuder was tussen januari en juni 2022 trainer van Blauw-Zwart en veroverde de landstitel.

Toch verliep de samenwerking niet altijd even soepel. Zo kreeg Schreuder na de competitiewedstrijd tegen Union Sint-Gillis in januari vorig jaar in het bijzijn van een man of twintig de volle laag van Mannaert. "Alfred was bepaalde afspraken niet nagekomen", legt de directeur ruim een jaar later uit. "Dáár ging de discussie over. Ik geef toe: dat had ook op een andere manier gekund, en op een ander moment. Maar daar is niets van blijven hangen. We hebben dat uitgepraat, Alfred en ik. Daarna is onze samenwerking er alleen maar beter op geworden. Onze relatie is ook vandaag erg goed." Mannaert doet verder uit de doeken dat Domenico Tedesco vorig jaar de gedroomde opvolger van Schreuder was, maar de Duitser bedankte voor de interesse. Inmiddels is hij bondscoach van België.

Brugge heeft de laatste jaren meerdere trainers gehad. Na het vertrek van Philippe Clement naar AS Monaco volgde Schreuder hem op, maar toen Ajax zich meldde trok de oefenmeester naar Amsterdam. Mannaert stelde uiteindelijk Parker aan als diens opvolger, waar de directeur nu diep spijt van zegt te hebben. “Clement en Schreuder hebben zélf de beslissing genomen om bij ons te vertrekken. Logisch: ze waren succesvol en ze konden hogerop, in sportief en financieel opzicht", begint de bestuurder. "Maar daarna hebben we, wat mij betreft, de grootste fout gemaakt met de keuze voor Scott Parker. De cultuurclash was te heftig. De Engelse competitie is niet de Belgische.”