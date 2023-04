AZ tankt vertrouwen; Milos Kerkez scoort na heerlijke solo van eigen helft

Zondag, 16 april 2023 om 21:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:57

AZ heeft zondagavond een comfortabele zege geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard kwam de ploeg van trainer Pascal Jansen eigenlijk geen moment in de problemen: 0-3. De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Milos Kerkez, die vanaf eigen helft richting het vijandige zestienmetergebied soleerde en op koelbloedige wijze afrondde. Jens Odgaard en Vangelis Pavlidis droegen eveneens bij aan de Alkmaarse doelpuntenproductie.

De belangrijkste afwezige aan de kant van Fortuna was Burak Yilmaz. De clubtopscorer zat thuis met griep en werd in de punt van de aanval vervangen door Paul Gladon. Bij AZ ontbrak de geblesseerde Jesper Karlsson, wiens honneurs linksvoorin werden waargenomen door Myron van Brederode. Verder voerde Jansen geen wijzigingen door ten opzichte van het verloren Conference League-duel met RSC Anderlecht (2-0).

Milos Kerkez met een solo vanaf eigen helft! ????#foraz — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Vanaf het eerste fluitsignaal ging AZ nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer, al resulteerde de aanvalslust niet direct in opgelegde kansen. Halverwege de eerste helft leverde de eerste grote mogelijkheid direct een doelpunt op. Tijjani Reijnders had vanaf de linkerkant van het veld een scherpe steekpass in huis op Odgaard, die de bal op koelbloedige wijze in de linkerbenedenhoek schoot: 0-1. Op slag van het rustsignaal verdubbelde AZ de marge.

Kerkez kwam op eigen helft in balbezit en kreeg van de vijandige defensie alle ruimte om richting het zestienmetergebied te soleren. De linksachter behield het overzicht en passeerde doelman Ivor Pandur met een geplaatst schot: 0-2. Zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd het duel definitief op slot gegooid. Na fraai combinatievoetbal over de rechterflank bezorgde Yukinari Sugawara een voorzet op maat bij Pavlidis, die eerder bij de bal was dan Rodrigo Guth en bij de eerste paal de eindstand aantekende: 0-3.