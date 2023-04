Besiktas komt niet tot scoren in Trabzon en ziet Fenerbahçe verder uitlopen

Zondag, 16 april 2023 om 21:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:32

Besiktas is er niet in geslaagd te winnen bij Trabzonspor. De ploeg van trainer Senol Günes speelde met 0-0 gelijk bij de regerend landskampioen. Beide ploegen kregen kansen om de score te openen, maar slaagden daar niet in. Het als derde geklasseerde Besiktas ziet het gat met nummer twee Fenerbahçe, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft, groeien tot vier punten. Trabzonspor, waar Stefano Denswil de hele wedstrijd meedeed, staat zesde.

Bijzonderheden

Rachid Ghezzal zorgde met een schot op doel voor het eerste serieuze gevaar van de wedstrijd. Aan de andere kant liet Maxi Gómez zich zien met een schot, maar ook hij wist de score niet te openen. Na een half uur spelen probeerde clubtopscorer Vincent Aboubakar het tevergeefs uit een hoekschop. In de slotfase kreeg Trabzonspor via de voet van Lazar Markovic meerdere goede mogelijkheden.

De Serviër testte eerst de reflexen van Ugurcan Çakir, waarna Markovic een uitstekende voorzet richting de tweede paal in huis had. Trabzonspor leek de score te openen, maar Omar Colley redde ternauwernood op de doellijn. Namens Besiktas zag Salih Uçan zijn kopbal uit een hoekschop gekeerd worden door Çakir. De doelman had eveneens nog een uitstekende redding in huis op een knal van Nathan Redmond.