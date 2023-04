‘Scouts van Ajax en AZ zien 23-jarige 'diamant' in Zweden uitblinken'

Zondag, 16 april 2023 om 20:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:42

Ajax en AZ houden de verrichtingen van Carl Gustafsson nauwlettend in de gaten. Volgens het Zweedse Sportbladet zaten de Nederlandse topclubs zaterdag op de tribune bij een competitieduel van Kalmar FF voor de 23-jarige middenvelder. Gustafsson heeft met zijn recente prestaties ook de aandacht getrokken van tien andere clubs.

Gustafsson, die bij Häcken nog over een contract beschikt tot en met december 2023, wist zich zaterdag in competitieverband te onderscheiden tegen regerend kampioen BK Häcken. De middenvelder was tijdens de topper goed voor twee assists bij een 1-3 zege. Gustafsson debuteerde in oktober 2019 in de hoofdmacht van Kalmar. Toenmalig trainer Magnus Pehrsson noemde zijn pupil destijds ‘een diamant’ en vergeleek hem met oud AZ’er Rasmus Elm.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Ajax en AZ zouden ook onder meer Club Brugge, Fiorentina en Eintracht Frankfurt de middenvelder in het vizier hebben. Gustafsson kwam tot nog toe tot twee interlands voor Zweden. Bondscoach Janne Andersson haalde hem in januari bij het Zweedse elftal voor de vriendschappelijke duels met Finland en IJsland.

Gustafsson zelf liet zich na de zege op Häcken uit over een mogelijke aanstaande transfer. "Of ik na de zomer nog steeds bij Kalmar speel? Ik begrijp de vraag, maar alles moet kloppen bij een nieuwe club, ook Kalmar moet tevreden zijn. Gespannen ben ik niet.”