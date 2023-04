Weghorst maakt gefrustreerde indruk en deelt rake klap uit aan opponent

Zondag, 16 april 2023 om 20:22 • Jeroen van Poppel

Het gaat Manchester United de laatste weken voor de wind, maar dat geldt in persoonlijk opzicht niet voor Wout Weghorst. De aanvaller is zijn basisplek na zijn belabberde optreden tegen Newcastle United (2-0 verlies) kwijt en moest het ook zondag tegen Nottingham Forest (0-2 winst) stellen met een invalbeurt. Weghorst kwam in blessuretijd van de tweede helft goed weg met een gele kaart voor een klap op de borstkas bij zijn tegenstander Moussa Niakhaté.

Weghorst zit al weken op de bank achter centrumspits Anthony Martial, maar mocht de Fransman in Nottingham na 72 minuten aflossen. Weghorst had het geregeld aan de stok met de fysiek sterke Niakhaté, die er in minuut 90+3 vrijwel moeiteloos in slaagde om een duel om de bal van de Nederlander te winnen. Weghorst leek uit frustratie van zich af te slaan en raakte Niakhaté, die zich net als doelman Keylor Navas beklaagde bij Simon Hooper. De scheidsrechter besloot Weghorst geel te geven. Een VAR-ingreep kwam er niet.

Weghorst was like kwasia don’t you know if I don’t score they won’t sign me pic.twitter.com/D8qz1NJ9qE — ??ODK?? ?????? (@UTDOdenke) April 16, 2023

Manchester United heeft de stijgende lijn van de laatste weken zondag moeiteloos doorgetrokken. De ploeg van Erik ten Hag won voor de derde keer op rij in de Premier League, ditmaal met 0-2 van Nottingham Forest. Manchester United neemt plek drie over van Newcastle United en ligt op koers voor een Champions League-ticket. Nottingham staat na tien duels zonder zege achttiende en vreest voor degradatie.