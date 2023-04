Gezicht van Antony verandert compleet als Maguire zich meldt: internet ontploft

Zondag, 16 april 2023 om 19:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:32

Antony pakte zondag de spotlights bij Manchester United. De rechtsbuiten maakte tegen Nottingham Forest (0-2 winst) voor het eerst in 189 dagen een doelpunt in de Premier League en bereidde ook nog de tweede treffer, van Diogo Dalot, voor. Op Twitter gaat een opmerkelijk juichfragment van Antony razendsnel rond. Toeval of niet, de gezichtsuitdrukking van de voormalig Ajacied verandert compleet als Harry Maguire zich meldt om Antony te feliciteren met zijn doelpunt.

Antony reaction when he recognized Maguire ?????? pic.twitter.com/7tS6HLSUsa — Jamal Kamal (@jamal_kamal_) April 16, 2023

Manchester United heeft de stijgende lijn van de laatste weken zondag moeiteloos doorgetrokken. De ploeg van Erik ten Hag won voor de derde keer op rij in de Premier League, ditmaal met 0-2 van Nottingham Forest. Manchester United neemt plek drie over van Newcastle United en ligt op koers voor een Champions League-ticket. Nottingham staat na tien duels zonder zege achttiende en vreest voor degradatie.

