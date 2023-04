Antony slecht barrière na 189 (!) dagen: Man United weer volledig op CL-koers

Zondag, 16 april 2023 om 19:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:26

Manchester United heeft de stijgende lijn van de laatste weken zondag moeiteloos doorgetrokken. De ploeg van Erik ten Hag won voor de derde keer op rij in de Premier League, ditmaal met 0-2 van Nottingham Forest. Grote man was Antony, die voor het eerst sinds 9 oktober (!) scoorde in de Premier League. De ex-Ajacied bereidde bovendien de 0-2 van Diogo Dalot uitstekend voor. Manchester United neemt plek drie over van Newcastle United en ligt op koers voor een Champions League-ticket. Nottingham staat achttiende en vreest voor degradatie.

Ten Hag was door de blessures van Lisandro Martínez en Raphaël Varane genoodzaakt om te kiezen voor een ander centraal duo. Harry Maguire en Victor Lindelöf vormden daardoor tegen Forest het hart van de defensie. Wout Weghorst moest genoegen nemen met een reserverol, omdat Anthony Martial opnieuw de voorkeur kreeg als spits. Tyrell Malacia ontbrak en werd op de linksbackpositie vervangen door de rechtsbenige Dalot, ook omdat Luke Shaw nog geblesseerd is.

In de eerste minuut van de wedstrijd had Jadon Sancho al moeten scoren, toen de bal voor zijn voeten rolde na een redding van keeper Keylor Navas op een voorzet van Bruno Fernandes. Sancho had de bal voor het intikken, maar zag Felipe blokken. De bal zou het doel anders niet eens gehaald hebben. United kwam in de 25ste minuut goed weg, toen Scott McKenna de bal uit een hoekschop op de paal kopte.

Zeven minuten later lag de bal er aan de overzijde in. Anthony Martial snoepte de bal af op de helft van Nottingham en werd direct gelanceerd door Bruno Fernandes. De vingertoppen van Navas voorkwamen aanvankelijk een treffer, maar de ingelopen Antony kon van dichtbij binnenglijden: 0-1. Vlak voor rust kreeg Nottingham dankzij een verkeerde aanname van Dalot plots een enorme schietkans. Taiwo Awoniyi vuurde vanbinnen het strafschopgebied over.

Man United zocht na rust naar een tweede treffer. Bruno Fernandes kwam met een spectaculaire uithaal van de zijkant van het strafschopgebied dichtbij. De Portugees zag zijn inzet via de vingertoppen van Navas op de lat eindigen. Twintig minuten voor tijd hielp ook Martial een enorme kans om zeep, door na een voorzet van Casemiro rakelings naast te koppen. De beslissing viel kort daarna alsnog. Antony dribbelde van rechts naar binnen en gaf op het juiste moment een goede steekbal op Dalot, die plots recht voor het doel opdook met een loopactie. De Portugese back maakte het beheerst af: 0-2.