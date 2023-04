FC Twente-speler onwel op terugweg; spelersbus stopt op vluchtstrook A1

Zondag, 16 april 2023 om 18:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:07

Een speler van FC Twente is onwel geworden in de bus, zo meldt Tubantia zondagavond. Na afloop van het Eredivisie-duel met FC Utrecht (1-0) moest de spelersbus van FC Twente stoppen op vluchtstrook van de A1 om de betreffende speler te laten behandelen. De club wil om privacyredenen niet bekendmaken wie van de selectie onwel geworden is. Hij is onmiddellijk naar het ziekenhuis afgevoerd en is bij kennis, zo weet de krant.

Na afloop van het verloren duel met FC Utrecht ging het mis in de spelersbus van FC Twente, die volgens meerdere bestuurders plotseling stil ging staan op de vluchtstrook. Vrij snel werd de bus omringd door drie politieauto’s en een ambulance. De onwel geworden speler werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de laatste berichten is de speler bij kennis. FC Twente bevestigt de berichtgeving, maar de club kan om privacyredenen geen aanvullende informatie vrijgeven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Trio aan afgekeurde goals komt FC Twente duur te staan in Utrecht

FC Twente ging eerder op de zondag op pijnlijke wijze onderuit op bezoek bij FC Utrecht (1-0). Lees artikel

FC Utrecht boekte zondagmiddag in eigen huis een nipte overwinning op FC Twente. De Domstedelingen zagen drie treffers van de bezoekers afgekeurd worden en gingen vervolgens met de zege aan de haal dankzij een doelpunt van Sander van der Streek: 1-0. Utrecht verstevigde dankzij de overwinning de zevende plek, terwijl Twente zesde blijft.