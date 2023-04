Tonny Vilhena goud waard voor Salernitana met onhoudbare pegel in Turijn

Zondag, 16 april 2023 om 18:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:40

Tonny Vilhena was zondag van grote waarde voor Salernitana. De middenvelder zorgde met een fraaie knal voor de voorsprong bij Torino, dat na rust nog wel terugkwam tot 1-1. Met het behaalde punt doet Salernitana uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Paulo Sousa heeft nu zeven punten meer dan de huidige nummer achttien van de Serie A, Hellas Verona. .

Bijzonderheden

Salernitana pakte in de negende minuut de leiding in Turijn. Een voorzet vanaf links werd handig verlengd door Krzysztof Piatek, waardoor Vilhena vanaf de rand van de zestien een schietkans kreeg. De Nederlander zag zijn inzet met links feilloos in de rechterkruising belanden: 0-1. Antonio Candreva liet na de voorsprong te verdubbelen, terwijl Antonio Sanabria aan de andere kant de lat raakte. Een klein kwartier na rust was het wel raak voor Sanabria. De Paraguayaan vond de linkerhoek met een onhoudbaar schot: 1-1. In het restant van de tweede helft slaagden beide ploegen er niet meer in het net te vinden.

????????????????????! ?? De Nederlander schiet binnen voor Salernitana en is ???????????????????? belangrijk in de strijd tegen degradatie.. z'n ploeg pakt een punt op bezoek bij Torino: 1-1 ??#ZiggoSport #SerieA #Vilhena pic.twitter.com/rCu1b3qNca — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

Torino - Salernitana 1-1

9' 0-1 Tonny Vilhena (assist: Krzysztof Piatek)

57' 1-1 Antonio Sanabria (assist: Aleksey Miranchuk)