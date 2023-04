Onthutsend zwak Barcelona vergeet te voetballen en bijt zich stuk op Getafe

Zondag, 16 april 2023 om 18:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:55

Barcelona heeft zondag puntenverlies geleden in LaLiga. De ploeg van trainer Xavi speelde uiterst slordig en kwam dan ook niet langs Getafe: 0-0. De grootste mogelijkheden op een doelpunt kwamen op naam van Raphinha en Alejandro Balde, die in dezelfde aanval de paal raakten. Door het uiterst slordige spel kwam Barcelona verder maar zeer mondjesmaat tot kansen. Door de remise bedraagt het gat tussen koploper Barcelona en naaste achtervolger Real Madrid elf punten. Nummer vijftien Getafe pakt een waardevol punt in de strijd tegen degradatie.

Getafe-trainer Quique Sánchez Flores opteerde voor een 5-3-2-formatie tegen de titelfavoriet. De spitsen van dienst waren Borja Mayoral en Enes Ünal. Laatstgenoemde was in zijn laatste negen wedstrijden in LaLiga goed voor liefst acht treffers. Xavi verraste door Balde op de linksbuitenpositie te posteren, waardoor Jordi Alba de linksback van dienst was. Onder meer Ferran Torres en Ansu Fati moesten het doen met reserverollen. Ousmane Dembélé, Andreas Christensen, Pedri en Frenkie de Jong waren nog altijd geblesseerd afwezig, waardoor ook onder meer Raphinha en Franck Kessié aan de aftrap verschenen.

Barcelona legde een zwakke eerste helft op de mat. De passing van achteruit was ronduit matig, waardoor Blaugrana maar zelden tot voetballende aanvallen kwam. Robert Lewandowski maakte een ongelukkige indruk en kon bovendien weinig met de passes die wél bij hem aankwamen. Desondanks kregen de Catalanen in minuut 25 een dubbele kans om de score te openen. Na een slimmigheidje van Lewandowski, die een diepe bal bewust liet lopen, kwam Raphinha oog in oog met doelman David Soria te staan. Raphinha schoot echter op de paal, waarna Balde uit de rebound diezelfde rechterpaal raakte. Namens Getafe kwamen Munir El Haddadi, ex-Barcelona, en Ünal dicht bij de openingstreffer. Hun kopballen gingen echter respectievelijk naast en over.

Tien minuten na rust kreeg Lewandowski zijn eerste grote kans van de wedstrijd. De Pool werd uitstekend bediend door Alba, maar zag zijn kopbal net naast gaan. In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Het slordig spelende Barcelona bleef zich stukbijten op het stugge Getafe. Xavi hoopte iets te forceren met het inbrengen van Ansu Fati, die zijn honderdste wedstrijd voor de club speelde, en Ferran Torres. Getafe bleef zich kranig verweren, maar had wel een knappe redding van Soria nodig op een gekruld schot van Raphinha. De grootste kans van de tweede helft kwam op naam van Mayoral. Uit een spaarzame counter werd de Spaanse spits bereikt, die zijn schot centimeters naast zag gaan. Het bleek tevens de laatste kans van de wedstrijd te zijn.