Xavi Simons gaat viral met felle reactie op wissel; Van Nistelrooij reageert

Zondag, 16 april 2023 om 18:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:13

Ruud van Nistelrooij ziet geen probleem in het misbaar dat Xavi Simons zondag maakte na zijn wissel. De trainer van PSV is uiteraard dolgelukkig met drie zwaarbevochten punten bij FC Volendam (2-3) en zoekt het positieve in de reactie van Simons. "Hij wil er nooit af. Hij wil altijd bijdragen aan het team", aldus Van Nistelrooij bij ESPN.

Simons werd na 68 minuten naar de kant gehaald en was daar duidelijk niet blij mee. Eenmaal in de dug-out klaagde de aanvallende middenvelder op karakteristieke wijze over zijn wissel. Hans Kraay junior vraagt aan Van Nistelrooij of hij nog wat gezegd heeft tegen Simons. "Ik heb hem gefeliciteerd met de drie punten."

"Vandaag heb ik hem gewisseld, net als Johan Bakayoko, de beide flanken." Van Nistelrooij krijgt de beelden te zien van de reactie van Simons. "Heerlijk toch? Dat is ook de bezieling die je ook wil zien van een speler. Zijn ziel en zaligheid ligt erin. Morgen lekker een dag vrij, en dan weer klaarstomen voor volgende week. Of ik de baas ben? Natuurlijk. Het gaat erom wat de wedstrijd nodig heeft. Het teambelang staat altijd voorop. Zijn bijdrage kennen we allemaal."

PSV won dankzij doelpunten van Luuk de Jong en tweemaal Guus Til. "Tegen een vijfmansdefensie heb je loopacties achter hun laatste lijn nodig", weet Van Nistelrooij. "Dat hebben we vandaag ook waargemaakt." PSV kreeg het lastig toen Volendam in de tweede helft al snel twee tegengoals maakte. "Dit soort wedstrijden hebben we voor de winterstop ook verloren. Nu trek je hem over de streep en win je. Maar je moet zorgen dat je niet in deze problemen komt."

?? @xavisimons liet duidelijk blijken dat hij niet blij was met zijn wissel.



"Heerlijk toch, dat is ook de bezieling die je wil zien" pic.twitter.com/oJnHlRVRgY — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Reactie van Marciano Vink op wissel van Simons

Marciano Vink is groot liefhebber van Simons, maar de PSV'er speelde volgens de analist niet grandioos in Volendam. "Vandaag hebben we hem minder gezien. En ik denk dat de wissel met het oog op komende twee wedstrijden (twee keer tegen Ajax, red.) logisch is. Daar werd al rekening mee gehouden. En Van Nistelrooij wilde het middenveld versterken."