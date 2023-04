Veerman grapt met Hans Kraay junior: ‘Wat denk je zelf? Ach, hou toch op man!’

Zondag, 16 april 2023

Joey Veerman baalt ervan dat hij zondag tegen zijn oude club FC Volendam twee niet te missen kansen onbenut liet. De middenvelder van PSV was echter wel belangrijk bij de 2-3 zege door bij de eerste twee Eindhovense treffers de voorassist voor zijn rekening te nemen.

PSV begon behoorlijk stroef in Volendam, al kreeg het gaandeweg de eerste helft wel meer grip op het spel. In de helft zonder veel kansen kwamen de Eindhovenaren na ruim een halfuur op voorsprong. Joey Veerman gaf de bal na een lange rush aan Til, die op zijn beurt De Jong bediende. “Je hoeft bij jou niet bang te zijn dat je bij een pass in moet houden, he. Je geeft de bal lekker in de loop mee aan Til”, legt Kraay jr. Veerman voor bij ESPN. “Jawel, maar dat weet Til ook. Hij was precies in de loop. Zo moet dat ook Hans, anders moet je weer wachten op de bal”, reageert de middenvelder.

?? Joey Veerman dolt met PSV-uitblinker Guus Til: "Het is geen klootzak, hè" — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Kort voor het rustsignaal was Veerman wederom belangrijk voor PSV met een goede lange pass richting Johan Bakayoko. De vleugelaanvaller gaf mee op Til, die hard uithaalde en daarmee voor de 0-2 zorgde. Kraay jr. vraagt zich af of Veerman de bal bewust op Bakayoko speelde of op goed geluk een lange bal richting de Belgisch international en Til gaf. “Wat denk je zelf Hans?”, vraagt Veerman zich af. “Ik denk dat het op goed geluk was”, krijgt hij als antwoord terug. “Ach, hou toch op man! Nee, deze was op Bakayoko bedoeld”, zegt Veerman lachend.

De controleur liet in de slotfase bij een 2-3 voorsprong na om het competitieduel vroegtijdig in het slot te gooien. Veerman verprutste grote kansen, waarop het publiek van Volendam ‘Joey, bedankt!’ zong. Het gezang kwam voor Veerman niet als een verrassing. “Dat was wel mooi. Kijk, al mijn vrienden zitten hier op de tribune. Ik had het ook wel een beetje verwacht wanneer ik grote kansen zou missen.”