Arsenal zet titel na dramatische penalty van Saka nog serieuzer op het spel

Zondag, 16 april 2023 om 16:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:01

De titelstrijd in Engeland is na zondagmiddag nog spannender geworden. Arsenal leidde op bezoek bij West Ham United al binnen tien minuten met 0-2 dankzij treffers van Gabriel Jesus en Martin Ødegaard, maar gaf het daarna helemaal weg. Saïd Benrahma, die scoorde uit een discutabele strafschop, en Jarrod Bowen trokken de stand gelijk: 2-2. De gelijkmaker van the Hammers viel enkele minuten nadat Bukayo Saka faalde vanaf elf meter. Na de gelijkmaker bleek Arsenal niet bij machte om door de muur van West Ham te voetballen. Bij een overwinning van Manchester City bedraagt de voorsprong van koploper Arsenal op de concurrent nog maar één punt. Op 26 april staat Manchester City - Arsenal op het programma.

West Ham verscheen met liefst acht andere namen aan de aftrap ten opzichte van het Conference League-duel met KAA Gent (1-1). Zo keerden onder meer Kurt Zouma, Tomás Soucek, Lucas Paquetá en Michail Antonio terug in de basisopstelling. Aan de kant van Arsenal waren er geen verrassingen waar te nemen. Arteta voerde ten opzichte van het duel met Liverpool één wijziging door: Kieran Tierney was de vervanger van de geblesseerde Oleksandr Zinchenko. Gabriel Jesus leidde de aanval en werd op de flanken geassisteerd door Saka (rechts) en Gabriel Martinelli (links).

Wat een ?????????? voor Arsenal ?? Martin Ødegaard staat volledig vrij en schiet de 0-2 binnen ?? ??? https://t.co/FtvU8RwV2d#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Enp3WlWHB6 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 16, 2023

Al in de zevende minuut pakte Arsenal de voorsprong. Na een schitterende aanval over meerdere schijven kwam de bal bij Ben White, die Gabriel Jesus volledig vrij zag staan bij de tweede paal: 0-1. De tweede treffer van de Noord-Londenaren viel drie minuten later al. De volledig ongedekte Ødegaard stond al even te zwaaien en kreeg de bal uiteindelijk perfect op maat van Gabriel Martinelli. De Noor kon vervolgens simpel binnenschieten: 0-2. Arsenal zat op rozen, maar vergat door te drukken en leed, met name in de persoon van Thomas Partey, steeds vaker balverlies. Na een half uur deed de Ghanees te lang over zijn actie, waardoor West Ham kon omschakelen. Paquetá werd vervolgens gevloerd door Gabriel, wat arbiter David Coote ertoe deed besluiten om naar de stip te wijzen. Benrahma ging achter de bal staan en stuurde Aaron Ramsdale de verkeerde hoek in: 1-2.

West Ham komt terug in de wedstrijd ?? ????ï?? ???????????????? benut een penalty voor de 1-2 ?? ??? https://t.co/FtvU8RwV2d#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/LKR7hyuHyK — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 16, 2023

Vijf minuten na rust floot Coote voor de tweede keer van de middag naar de stip. Martinelli schoot tegen de arm van Michail Antonio en na kort overleg met de VAR bleef de penalty staan. Saka nam zijn verantwoordelijkheid, maar schoot naast. Het bleek een bijzonder dure misser. Aan de andere kant was de verdedigende organisatie bij Arsenal zoek, toen Thilo Kehrer de bal de bal terug in de zestien bracht. De ontsnapte Bowen maakte daar dankbaar gebruik van door met links hard raak te schieten: 2-2. Arteta hoopte met het inbrengen van Leandro Trossard en Jorginho iets te forceren, maar Arsenal bleef moeite houden om door de verdediging van West Ham te voetballen.

Arsenal in de ?????????????????? ?? Saka mist een penalty en twee minuten later scoort Bowen de gelijkmaker ?? ??? https://t.co/FtvU8RwncF#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/EptvtIkScT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 16, 2023

Arsenal bleef zoeken naar de opening en gaf dus logischerwijs meer ruimtes weg. Een kwartier voor tijd leidde tot een mogelijkheid voor Bowen. De Engelsman leek na een counter uit te kunnen halen, ware het niet dat een ingreep van Tierney ternauwernood erger voorkwam. Ook in de absolute slotfase veranderde het spelbeeld niet. West Ham bleef hier en daar dreigend met de geboden ruimte, terwijl Arsenal niet verder kwam dan enkele afstandsschoten en onnauwkeurige passes. Verder dan een kopbal van White, die te weinig kracht achter zijn inzet zette, kwam Arsenal in blessuretijd niet meer. Zo overkwam de ploeg van Arteta hetzelfde als vorige week bij Liverpool, toen Arsenal na een 0-2 voorsprong ook op Anfield niet wist te winnen (2-2).