Arne Slot voor camera van ESPN: ‘Dit mag de KNVB niet weten, haha’

Zondag, 16 april 2023 om 16:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:41

Arne Slot is zondag even terug op het oude nest. De coach gaat met Feyenoord op bezoek bij SC Cambuur, waar hij de basis legde voor zijn trainersloopbaan. "Ik heb drie jaar gewerkt hier in verschillende functies. Twee eigenlijk... Misschien drie, maar dat mag de KNVB niet weten, haha", grapt Slot voor de camera van ESPN. De wedstrijd begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Slot werkte officieel vanaf 2014 twee seizoenen als assistent-coach en vanaf 2016 als hoofdtrainer. Daartussen zat een periode van grijs gebied. Milan van Dongen vraagt of Slot 'een stroman' had. "Toen deden we het samen, met Sipke (Hulshoff, red.)." Hulshoff was toen overigens officieel de interim-trainer, Slot assistent. "Ik ben ook assistent geweest van Henk de Jong, Rob Maas en Marcel Keizer. Ik heb hier samen met Dennis van der Ree zelfs de Onder 21 op mogen richten."

Feyenoord won midweeks in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (1-0), maar dat geeft geen garanties voor het bezoek aan Leeuwarden. "Zekerheid heb je niet, maar natuurlijk neem je wel het vertrouwen mee van de vorige wedstrijd. Als er één ding aan de basis staat van onze resultaten is dat we heel hard werken. Dat we heel veel intensiteit in de wedstrijd kunnen brengen. Dat we goed kunnen voetballen geloof ik wel, maar ik ben altijd weer nieuwsgierig of we de intensiteit ook weer kunnen brengen."

Cambuur vecht tegen degradatie, weet ook Slot. "Cambuur zit niet in een fijne fase, en ik weet van mijn tijd als Sparta-speler dat elke wedstrijd dan stress, stress, stress is. Behalve als je tegen een topclub speelt, dan kun je tenminste even weer lekker voetballen, zou ik bijna zeggen. Dat kan Cambuur vandaag ook. Als je ze analyseert zie je dat ze vaak hele mooie aanvallen op de mat leggen. Ze krijgen ook veel tegengoals."