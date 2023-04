Trio aan afgekeurde goals komt FC Twente duur te staan in Utrecht

Zondag, 16 april 2023 om 16:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:39

FC Utrecht heeft zondagmiddag in eigen huis een nipte overwinning geboekt op FC Twente. De Domstedelingen zagen drie treffers van de bezoekers afgekeurd worden en gingen vervolgens met de zege aan de haal dankzij een doelpunt van Sander van der Streek: 1-0. Utrecht verstevigt dankzij de overwinning de zevende plek, terwijl Twente zesde blijft.

Voor Ron Jans was er na de klinkende zege van Twente op SC Cambuur (4-0) geen reden om zijn basiself te wijzigen. Bij Utrecht startte Fabian de Keijzer onder de lat, daar eerste doelman Vasilis Barkas de afgelopen dagen al ontbrak op de training. De Tukkers vingen het duel in Stadion Galgenwaard zonder uitsupporters aan. Twente kreeg slechts vierhonderd kaarten toegewezen en eerder deze week werd dit aantal zelfs teruggebracht naar tweehonderd. Hierop werd in samenspraakt met de supportersverenigingen besloten geen uitfans mee te nemen.

Het competitieduel brandde al snel los via Mark van der Maarel, die zag hoe doelman Lars Unnerstall met de nodige moeite redding kon brengen op zijn schot. Aan de overzijde dachten de bezoekers vervolgens de score te openen, nadat Joshua Brenet de bal tegen de touwen kopte. Ricky van Wolfswinkel stond echter op een eerder moment buitenspel, waardoor scheidsrechter Dennis Higler de treffer annuleerde.

Halverwege het eerste bedrijf ging er opnieuw een streep door een Twents doelpunt. Ditmaal dacht Sem Steijn de score te openen uit een rebound, maar ontving Vaclav Cerny de bal eerder in buitenspelpositie na een gekraakt schot van Michel Vlap. Het was Utrecht dat tien minuten voor rust na een opmerkelijk moment een reuzenkans kreeg om de score te openen. Higler stond als arbiter Misidjan in de weg, waarna de thuisploeg er razendsnel uitkwam. Julio Pleguezuelo kon ternauwernood voorkomen dat Anastasios Douvikas de bal binnenwerkte.

Ook na rust wist Utrecht in eigen huis weinig uitgespeelde mogelijkheden te creëren. Twente had het betere van het spel en dacht via Van Wolfswinkel voor de derde keer op voorsprong te komen. Het doelpunt van de spits werd echter afgekeurd. Waar een tweede bal die door het thuispubliek in het veld gegooid werd in eerste instantie de reden voor het afkeuren leek, bleek Van Wolfswinkel eerder in de aanval buitenspel te staan. Tegen alle verhoudingen in greep Utrecht vervolgens de volle buit. Van der Streek ontfutselde Vlap de bal na een belabberde uittrap van Unnerstall en werkte de 1-0 binnen.