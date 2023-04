Genk geeft AZ het goede voorbeeld: Anderlecht slikt razendsnel vier goals

Zondag, 16 april 2023 om 15:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:41

RSC Anderlecht kent geen beste generale voor de return in de kwartfinale van de Conference League. Paars-Wit, dat donderdag nog met 2-0 won van AZ, ging zondag met 5-2 onderuit bij koploper KRC Genk. De eerste vier doelpunten van de thuisploeg vielen in een tijdsbestek van twintig minuten, waardoor de treffers van Islam Slimani en Anders Dreyer uiteindelijk weinig waard bleken te zijn. Genk pakt de koppositie in de reguliere competitie steviger in handen en staat nu vijf punten voor op achtervolger Union Sint-Gillis. Anderlecht staat tiende en moet volgende week winnen om kans te houden op deelname aan de play-offs om een Conference League-ticket.

Bijzonderheden:

Genk kwam tien minuten voor rust op voorsprong. Mike Trésor had enkele soepele bewegingen in huis en gaf af op Mbwana Samatta, die Bart Verbruggen kansloos liet met een geplaatst schot: 1-0. De gelijkmaker van Slimani viel vlak voor rust. Killian Sardella bracht de bal bij de Algerijn, die de kruising vond: 1-1. Nog voor het rustsignaal maakte Aziz Ouattara Mohammed er echter alweer 2-1 van. De Ivoriaan profiteerde koelbloedig van een rebound. Het bleek de thuisploeg vleugels te geven, want vlak na rust werd het 3-1. Joseph Paintsil schatte een pass van Patrik Hrosovský op waarde en liet Verbruggen van dichtbij kansloos.

In minuut 53 deelde ook Bilal El Khannouss in de feestvreugde. De ongedekte Marokkaan kon na een mooie aanval vrij inschieten rond de strafschopstip. Toch wist Anderlecht de spanning enigszins terug te brengen via Dreyer. De voormalig middenvelder van sc Heerenveen ontsnapte aan de buitenspelval en vond de verre hoek: 4-2. Het slotakkoord was echter voor Genk. Ditmaal werd Paintsil gevonden rond de strafschopstip en net als El Khannouss even daarvoor liet de Ghanees dat buitenkansje niet onbenut: 5-2.

???????????? Genk! ?? Samatta schiet zijn ploeg op voorsprong met, daar is 'ie weer, Tresor die de assist verzorgd ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #GNKAND pic.twitter.com/Odi7RZ9wSc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

???????? ???????? 4-1! ?? Genk maakt binnen no time gehakt van Anderlecht ?? Ook El Khannous voegt zijn naam aan het scorebord toe ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #GNKAND pic.twitter.com/akfj9I8Ama — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2023

KRC Genk - RSC Anderlecht

36' 1-0 Mbwana Samatta (assist: Mike Trésor)

43' 1-1 Islam Slimani (assist: Killian Sardella)

35+2' 2-1 Aziz Ouattara Mohammed

49' 3-1 Joseph Paintsil (assist: Patrik Hrosovský)

53' 4-1 Bilal El Khannouss (assist: Joseph Paintsil)

64' 4-2 Anders Dreyer (assist: Amadou Diawara)

87' 5-2 Joseph Paintsil (assist: Mike Trésor)