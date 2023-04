Cillessen aangeslagen: ‘Pff, er gaat zoveel door mijn hoofd op dit moment’

Zondag, 16 april 2023 om 15:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:19

Jasper Cillessen kende zondag een dramatische Gelderse derby tussen NEC en Vitesse (1-4). De doelman ging in de eerste helft opzichtig in de fout bij de 0-2 van de bezoekers uit Arnhem en maakte eigenlijk de gehele wedstrijd een weifelende en onzekere indruk. Cillessen verschijnt na afloop van de desastreus verlopen middag dan ook schuldbewust voor de camera van ESPN.

"Pff, er gaat zoveel door mijn hoofd op dit moment. Ja goed, pfff", verzucht Cillessen in gesprek met verslaggever Pascal Kamperman, die wil weten wat het dieptepunt was van de middag. "Waar bijna die derde goal uitkomt en dat me dit overkomt. ik heb die hele jongen (Kacper Kozlowski die de lat raakte, red.) niet gezien. Ik wil op Tavsan ingooien, dat hij hem in de loop mee kan nemen. Alleen heb ik die hele speler van Vitesse niet gezien en dat mag mij gewoon niet gebeuren, klaar."

Jasper Cillessen biedt zijn excuses aan voor zijn off-day tegen Vitesse ??#necvit — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Het was volgens Cillessen niet het meest vervelende moment van de derby. "Het meest lelijke is dat ik me laat verrassen bij de 0-2. Dat hij (Mohamed Sankoh, red.) me van de bal afloopt. We hebben er vantevoren rekening mee gehouden en dat mij dat op zo'n moment gebeurt... Ja, dat is zwaar kut. Sorry voor mijn taalgebruik. Dit mag niet gebeuren, ik moet de bal gewoon wegschieten. Op het moment dat ik hem aangespeeld krijg twijfelde ik al en kijk ik waar ik moet spelen. Ik laat me de bal afsnoepen en dan wordt het afgestraft. En daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden aan het team en vooral de supporters."

Kamperman brengt ook de 0-1 van Vitesse ter sprake, een afstandsschot in de verre hoek van Matus Bero. De bal werd iets aangeraakt, benadrukt de verslaggever. "Ik heb hem nog niet teruggezien, maar hij wordt aangeraakt en van richting veranderd. Ik ben al onderweg naar rechts en moet hier naar links. Ja, dan valt hij helaas binnen. Daarna ga ik nog twee keer verschrikkelijk in de fout, dus dat had weinig uitgemaakt. Het is een klotemiddag, en dan druk ik me nog netjes uit."