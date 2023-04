Vink reageert op door Driessen voorgestelde topfunctie binnen Ajax

Zondag, 16 april 2023 om 12:39 • Rian Rosendaal

Marciano Vink voelt wel wat voor de functie van hoofd jeugdopleiding bij Ajax, zo erkent de analist zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De oud-speler benadrukt wel dat hij eerst goed moet nadenken voordat hij een dergelijke functie accepteert. Valentijn Driessen zei eerder deze week dat Vink een geschikte opvolger zou zijn van Saïd Ouaali, die zijn vertrek bij Ajax aankondigde.

"Het zou ooit wel een fantastische job zijn, mede ook door mijn achtergrond in het jeugdvoetbal", praat Vink openlijk over een eventuele terugkeer bij Ajax, waar hij opgroeide en enkele jaren in het eerste elftal speelde. "Ik heb veel gezien en overal op de wereld rondgelopen. Mijn kennis van het jeugdvoetbal is dus best wel groot." Vink neemt wel een eisenpakket mee, mocht het tot gesprekken komen. "Ik zou ooit wel hoofd jeugdopleiding willen zijn, maar dan wel met totale bevoegdheid. Dus dat je ook echt kunt bepalen welke strategieën worden uitgezet en hoe je naar de toekomst gaat kijken als club."

Vink benadrukt daarnaast dat het vertrek van Ouaali volgens hem voor de nodige onduidelijkheid zorgt in de Johan Cruijff ArenA. "Op dit moment is dat bij Ajax denk ik niet heel erg duidelijk. Misschien is Ouaali wel om een andere reden weggegaan, bijvoorbeeld omdat zijn takenpakket in dat geval werd gereduceerd." Ouaali begon halverwege het seizoen 2011/12 als trainer in de jeugdopleiding van Ajax. Vanaf 2014 was hij werkzaam als coördinator van de bovenbouw, een functie die hij vanaf 2015 combineerde met die van hoofd jeugdopleiding ad interim. In 2016 werd hij officieel aangesteld als hoofd jeugdopleiding van Ajax. Ouaali is het langstzittende hoofd jeugdopleiding in de clubgeschiedenis van Ajax.

Driessen schoof Vink deze week naar voren in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Ik zou altijd opteren voor Marciano Vink. Als je met een hele goede aanbieding komt, denk ik dat hij best over te halen valt." Mike Verweij vindt dat een goed idee, maar houdt ook andere opties open. "Misschien is het ook een goed idee – al zal dat nooit gebeuren zolang Edwin van der Sar er zit – om Wim Jonk terug te halen. Dat is achteraf een heel succesvolle periode geweest qua opleiden. En waarom zou je het duo Frank en Ronald de Boer niet hoofd opleiding maken? Die weten ook precies wat er speelt."