Streuer duidelijk als Kraay vraagt naar Feyenoord, Zerrouki en transfersom

Zondag, 16 april 2023 om 12:05 • Rian Rosendaal

Jan Streuer legt zich erbij neer dat Ramiz Zerrouki na afloop van dit seizoen vertrekt bij FC Twente. De middenvelder werd in de afgelopen maanden herhaaldelijk gelinkt aan Feyenoord, al leidde dat niet tot een transfer. De scheidend technisch directeur wil niet zeggen dat Zerrouki deze zomer alsnog naar Rotterdam vertrekt en voegt daaraan toe dat er meer clubs in de markt zijn voor de controleur, die in Enschede vastligt tot medio 2024.

"Bij de aanstelling van Arnold Bruggink was je heel duidelijk: Zerrouki is weg. Kan je vertellen naar wie?", vraagt Hans Kraay junior zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Nee, nee, nee, nee, dat is niet bekend", antwoordt Streuer. "We hebben ook tegen de speler gezegd dat het heel vervelend is verlopen, met name op de laatste dag van de transferperiode. Die speler gaat weg en moet ook weg. Dat is gewoon voor iedereen het beste. De speler wil een volgende stap maken en er zijn ook mogelijkheden, want er is veel interesse in hem. En we kunnen hem niet nog een jaar houden, dus die transfer moet gewoon geregeld worden."

Kraay wil vervolgens weten of er afspraken zijn gemaakt met Feyenoord om Zerrouki voor een bepaalde transfersom over te nemen. "Nee, nee, nee, nee", herhaalt Streuer nog maar eens. Presentator Milan van Dongen werpt op dat clubwatcher Leon ten Voorde van TC Tubantia meldde dat Feyenoord zich weer heeft gemeld. "Hij stuurde mij ook dat bericht en ik heb gezegd dat wij nu niets meer zeggen", aldus de 'td' van Twente. "Wij wachten nu rustig af wat er verder gaat gebeuren. Er is geen vaste transfersom op hem geplakt."

Ten Voorde dat de betreffende uitspraken in de De Ballen Verstand-podcast van de regionale krant. "Het schijnt dat Feyenoord zich weer gemeld heeft voor Zerrouki, dus de soap gaat weer beginnen”, begon de clubwatcher, die vervolgens vertelde dat hij verwacht dat het nog wel even duurt voordat het tot een eventueel akkoord komt. “Jan Streuer en de leiding van Feyenoord zijn niet de beste maatjes. Het is nu april, dus je gaat nu nog niet Zerrouki verkopen, omdat je niet weet wat er in de komende maanden nog loskomt.”

Feyenoord was afgelopen winter bereid om ver te gaan voor Zerrouki. Zo meldde Voetbal International destijds dat de Rotterdammers een bod hadden uitgebracht van acht miljoen euro. Hoewel Zerrouki graag naar Feyenoord wilde, maakte Streuer bekend absoluut niet te willen onderhandelen. "We willen presteren, en als je hem laat vertrekken toon je niet de ambitie", zei Streuer onder meer.