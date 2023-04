Royston Drenthe was een emotioneel wrak: ‘Ze zagen me innerlijk kapotgaan’

Zondag, 16 april 2023 om 11:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:18

Royston Drenthe is bijzonder openhartig over de moeilijke fases na zijn actieve loopbaan. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid, tegenwoordig werkzaam als ZZP'er in de zorg, viel naar eigen zeggen echt in een zwart gat. Het is een groot contrast met zijn dagen als speler van Real, toen de linkspoot leefde in een wereld van louter glitter en glamour.

De eerste serieuze dip kwam tijdens de. corona-lockdown in 2020. "Ik zat op een gegeven moment bij mijn moeder thuis en kwam twee maanden haar huis niet uit", onthult Drenthe in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik was helemaal uit. Had geen zin in niks. Ik ging zelfs niet naar de kapper. Ik was gewoon helemaal het tegenovergestelde van Royston." De oud-speler kampte met een burn-out, maar vond het in eerste instantie niet nodig om professionele hulp in te schakelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Drenthe vond zichzelf terug in Spanje, waar hij enige tijd uitkwam voor Racing Murcia. "Mijn tijd in Murcia was voor even mijn redding." Via familieleden kwam hij uiteindelijk terecht in de zorg en binnen afzienbare tijd had de Rotterdammer de benodigde papieren binnen. Het duurde echter wel even voordat hij de arbeidsmarkt ging afspeuren. De naweeën van de burn-out waren namelijk nog niet verdwenen. "Ik kwam een beetje in een luie, depressieve modus." Wat volgden waren de nodige gesprekken met zijn moeder, tante en zussen.

"Ik heb me in die fase zo vaak zwaar verdrietig gevoeld, maar ik wist zelf niet waarom. Traumatische dingen, die ik jarenlang had opgekropt. Sommige dingen wist ik niet eens meer, maar ze waren me wel aan het treiteren. Je weet, toch?" Drenthe zag dat de hele situatie voor veel verdriet zorgde bij zijn geliefden. "Ze zagen me innerlijk kapotgaan. Ik heb mensen met me zien praten en volledig zien breken. Puur omdat het ze raakte om mij zo te zien." Drenthe doet mede daarom aan therapiesessies en heeft tevens een life coach in de arm genomen. "Bij de eerste sessie was ik echt nog een emotioneel wrak."

Benzema

De life coach vroeg Drenthe hoe hij aankijkt tegen de successen van generatiegenoot Karim Benzema in de Champions League. "Dat was confronterend en in het normale leven had ik waarschijnlijk een compleet ander antwoord gegeven. Nu gaf ik toe dat het me wel raakt als ik Benzema, Ramos en Ronaldo nog in actie zie. Dat waren jongens voor wie ik niet onderdeed op de training." Drenthe voelt een soort verwantschap met Benzema. "Als ik in Las Vegas of Los Angeles was, kwam ik Karim daar ook tegen. Maar hij heeft op een bepaald moment de switch gemaakt om iets te veranderen in zijn leven. Nu geef ik gewoon eerlijk toe dat ik daar op een gezonde manier jaloers op ben."