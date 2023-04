‘Derde kandidaat meldt zich in overnamestrijd rond Manchester United’

Zondag, 16 april 2023 om 11:20 • Wessel Antes

The Carlyle Group wil Manchester United overnemen, zo meldt Sky Sports. De Amerikaanse investeringsmaatschappij voert momenteel gesprekken om de nieuwe eigenaar te worden van the Red Devils, die nog altijd in handen zijn van de Glazers. Eind vorig jaar maakte de vermogende familie bekend een verkoop van de club te overwegen en sindsdien gonst het van de geruchten. Op dit moment zijn er drie belangrijke kandidaten in de strijd om United.

The Carlyle Group gaat concurreren met de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe en een consortium uit Qatar. Ratcliffe heeft volgens diverse Engelse media een bod gedaan op het meerderheidsbelang van de verkopende partij (69 procent), terwijl de Qatari United volledig willen overnemen. Of the Carlyle Group al een bod heeft gedaan is vooralsnog onbekend. Ook is niet duidelijk of de Amerikanen United volledig willen overnemen.

Vorige maand werd duidelijk dat Ratcliffe en een delegatie van de Qatarese sjeik Jassim Bin Hadam al Thani een bezoek hebben gebracht aan Manchester. De twee miljardairs, die beiden in de race zijn om United over te nemen van de Glazers, hebben Old Trafford en Carrington bekeken en gesproken met de clubleiding. Zowel Ratcliffe als Al Thani behoudt bij een mogelijke overname het volledige vertrouwen in manager Erik ten Hag, zo meldde de Daily Mirror destijds. De 53-jarige Haaksbergenaar is dan ook erg populair bij de aanhang van the Mancunians.

United is sinds 2005 in handen van de familie Glazer. De supporters van de club vragen al jarenlang om het vertrek van de Amerikanen, die niet betrokken genoeg zouden zijn en te weinig geld zouden investeren. De Glazers maakten onlangs bekend dat ze openstaan voor een verkoop van de club, maar dan wel voor de absolute hoofdprijs. Volgens Sky Sports bedraagt die vraagprijs liefst 6,7 miljard euro.