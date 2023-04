Seuntjens ontving deze week heel goed nieuws van zijn Japanse werkgever

Zondag, 16 april 2023

Ralf Seuntjens keert op korte termijn terug richting Japan, zo geeft hij zondagochtend te kennen in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De aanvaller kreeg vorig jaar de diagnose lymfeklierkanker, maar werd begin dit jaar schoon verklaard. Seuntjens werkte bij Sparta Rotterdam enige tijd aan zijn herstel en meldt zich dus binnenkort weer bij zijn Japanse werkgever FC Imabari.

"Ze (de mensen van Imabari, red.) zijn afgelopen week bij Sparta en bij mij thuis geweest", zegt Seuntjens in de voetbaltalkshow. "En ze willen nu dat ik verder kom revalideren in Japan. Dus wij gaan op 24 april weer terug naar Japan. Daar ga ik verder trainen opbouwen en en hopelijk vanuit daar stappen maken." De spits, die maandag zijn 34e verjaardag viert, is sinds maart 2022 verbonden aan Imabari. Zijn huidige contract aldaar loopt door tot 1 februari 2024.

Bij Seuntjens werd anderhalve maand na zijn entree in Japan een een tumor ontdekt. De routinier keerde direct terug naar Nederland om aan een pittig behandeltraject te beginnen. Seuntjens was vorig jaar enige tijd somber gestemd over de slagingskansen, maar kijkt inmiddels weer positief naar de toekomst. Het is nog niet bekend wanneer de voormalig aanvaller van onder meer NAC Breda en De Graafschap zijn eerste minuten maakt voor Imabari.