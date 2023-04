Lazio-ster Ciro Immobile komt met de schrik vrij na botsing met tram

Zondag, 16 april 2023 om 10:03 • Wessel Antes • Laatste update: 10:16

Lazio-spits Ciro Immobile is zondagochtend betrokken geraakt bij een groot verkeersongeluk in Rome. De 33-jarige aanvoerder zat met zijn kinderen in de auto toen een tram plotseling door rood reed, om vervolgens op het voertuig van de rechtspoot te botsen. Op een filmpje is te zien dat Immobile er goed vanaf is gekomen. “Gelukkig ben ik in orde, mijn arm doet alleen een beetje pijn”, waren de eerste woorden van de 55-voudig Italiaans international.

In totaal werden zeven personen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waaronder Immobile en zijn kinderen. Volgens diverse Italiaanse media ging de botsing gepaard met een hoge snelheid. De voorkant van Immobile’s auto, een Land Rover Defender, is total loss. Op sociale media circuleert een video van AGTW waarop Immobile rondloopt rondom de ravage van het ongeluk. Daarna is hij alsnog voor een controle naar het ziekenhuis afgevoerd. Ook zijn kinderen lijken ongedeerd te zijn.

Da AGTW le prime parole di #Immobile sull'incidente stradale che lo ha visto coinvolto pic.twitter.com/rxHgxfEt10 — Noi Biancocelesti (@Noibiancocelest) April 16, 2023

Lazio heeft nog niets gemeld over het ongeluk. Vrijdagavond was Immobile nog trefzeker voor zijn club, toen Spezia met 0-3 werd verslagen. De spits maakte het openingsdoelpunt vanaf de strafschopstip. Immobile is al jaren de absolute ster bij Lazio. Sinds 2016 kwam hij 289 keer in actie voor i Biancocelesti. Daarin liet Immobile 194 treffers en 51 assists noteren. Lazio is bezig aan een uitstekend seizoen in de Serie A en staat momenteel op de tweede plaats. Immobile ligt in Rome nog tot medio 2026 vast.

Vrijdag was Immobile nog dolgelukkig, nadat hij voor het eerst in lange tijd weer wist te scoren. "Ik heb dit jaar het scoren gemist, het was een bewogen jaar door blessures. Het team heeft mijn afwezigheid vaak goed gemaakt en ik heb hen beloofd dat ik in dit laatste deel van het seizoen mijn best zal doen om te vlammen Verdedigend hebben we veel dingen rechtgezet dit seizoen", aldus de spits tegenover Sky Italia.