Feyenoord kan in juli commercieel vruchten gaan plukken van Giménez

Zondag, 16 april 2023 om 08:15 • Wessel Antes

Feyenoord kan vanaf 1 juli tenues gaan verkopen in Mexico. Op die datum wisselt de club na acht seizoenen Adidas in voor Castore. Volgens Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam mocht Feyenoord van Adidas geen tenues verkopen in Midden-Amerika, maar onder Castore zal dat anders zijn. De kans lijkt daardoor groot dat Feyenoord commercieel gaat inzetten op een potentiële goudmijn: de immense populariteit van spits Santiago Giménez in Mexico.

Hoewel Giménez pas tien interlands speelde voor Mexico (twee doelpunten, één assist), is de linkspoot reeds razend populair. De Argentijnse Mexicaan heeft een relatie met actrice Fer Serrano, die op Instagram maar liefst 282.000 volgers heeft. Giménez zelf heeft 768.000 volgers op het platform, 31.000 meer dan de club Feyenoord zelf. Krabbendam denkt daarom dat de shirtverkoop in Mexico commercieel gezien zeer interessant kan zijn.

El Azteca se le va encima a Raúl Jiménez, y exige la entrada del delantero del Feyenoord, Santi Giménez .@FOXDeportes pic.twitter.com/0C8wRCP6jx — Armando Melgar (@Armand_Mel91) March 27, 2023

Onlangs bleek al hoe populair Giménez in Mexico is. De spits zat op 27 maart tijdens een Nations League-duel met Jamaica (2-2) negentig minuten op de bank, tot grote onvrede bij de fans. Toen Wolverhampton Wanderers-aanvaller Raúl Jiménez werd gebracht als vervanger van Henry Martin, scandeerden een groot deel van de aanwezigen de naam van Giménez. In Mexico wordt dan ook verwacht dat de Feyenoord-spits de volgende superster wordt. Als spits van CD Cruz Azul was Giménez al zeer geliefd in het land.

Inmiddels maakt Giménez ook furore in Europa. Bij Feyenoord lijkt de aanvalsleider iedere week belangrijker te worden. In zijn debuutseizoen bij de Stadionclub staat Giménez na 38 wedstrijden op achttien doelpunten en vier assists in alle competities. Daardoor zouden onder meer Benfica, Manchester United en Sevilla zijn prestaties op de voet volgen. In Rotterdam-Zuid ligt Giménez nog vast tot medio 2026. Afgelopen woensdag gaf trainer Arne Slot aan goede hoop te hebben om zijn spits te behouden.