Groningen gooit handdoek nog niet in de ring: ‘We gaan voor een wonder’

Zondag, 16 april 2023 om 07:25 • Wessel Antes • Laatste update: 07:51

Bij FC Groningen houdt men, ondanks de erbarmelijke achterstand op nummer zestien FC Emmen, nog altijd hoop op handhaving. De Trots van het Noorden staat inmiddels acht punten onder de club van Dick Lukkien, die volgend jaar trainer wordt in de Euroborg. Daarbij hebben de Emmenaren nog een wedstrijd te goed, zondagavond tegen Ajax. Groningen-trainer Dennis van der Ree en verdediger Radinio Balker weigeren de handdoek in de ring te gooien. “We gaan voor een wonder”.

Zaterdagavond ging Groningen met 2-1 onderuit bij RKC Waalwijk. Twee doelpunten van Michiel Kramer deden het elftal van Van der Ree uiteindelijk de das om. Namens Groningen liet clubtopscorer Ricardo Pepi tevergeefs zijn elfde competitiedoelpunt noteren. De trainer wilde na afloop geen kritiek leveren op arbiter Sander van der Eijk. “We hebben weliswaar als een team gestreden, maar krijgen door persoonlijke fouten twee goals tegen. Ik kan begrijpen dat de scheidsrechter die penalty aan RKC geeft. Het was eerder geen penalty voor ons, dus die beslissing werd terecht teruggedraaid”, aldus Van der Ree tegenover ESPN.

De sfeer in de kleedkamer na afloop was bedroefd, zo onthult Van der Ree. “De jongens zijn teleurgesteld, maar ik zag ook supporters die zeiden: ‘Niet opgeven'. Ik ga zeker niet opgeven en ik merk dat de spelers in de kleedkamer dat ook niet doen.” Toch is de situatie noodlijdend. Het gat met Emmen is na speelronde 29 minstens acht punten. Groningen is de huidige nummer zeventien van de Eredivisie, terwijl de selectie volgens Transfermarkt op de negende plek staat qua marktwaardes van spelers.

Balker

Ook verdediger Balker stond ESPN te woord. Hij was met name kritisch op zichzelf. “Ik moet veel doortastender zijn bij de 1-0 van Michiel Kramer. Na de 1-1 hink je op twee gedachten vanwege de fase waarin we zitten en dan geven we het op het einde gewoon weer weg.” Toch toonde ook Balker zich strijdvaardig. “Het wordt steeds moeilijker, maar ik geloof er nog in, anders hoef ik niet te gaan voetballen. Maar vertrouwen is weer een ander woord. Er moet een wonder gebeuren, maar we gaan voor dat wonder.” Groningen speelt dit seizoen nog drie thuiswedstrijden, tegen NEC Nijmegen, Ajax en Sparta Rotterdam. Uit wachten duels met Go Ahead Eagles en Vitesse.