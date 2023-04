John Heitinga heeft geen plek voor Youri Baas én Owen Wijndal

John Heitinga heeft de opstelling voor het duel met FC Emmen bekendgemaakt. De trainer van Ajax kiest ervoor om Jorrel Hato op de linksbackpositie te posteren, wat betekent dat Owen Wijndal én Youri Baas op de bank moeten plaatsnemen. Op het middenveld behoudt Florian Grillitsch zijn plek. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Gerónimo Rulli is de doelman van de Amsterdammers. De Argentijn ziet het centrale duo Edson Álvarez en Jurriën Timber voor zich. De keuze voor Jorge Sánchez als rechtsback is geen verrassing, maar aan de andere kant is die voor Hato dat wel. De zeventienjarige linkspoot krijgt de voorkeur boven Wijndal en Baas. Laatstgenoemde kreeg de afgelopen weken het vertrouwen, maar verhuist nu dus naar de bank. Het middenveld bestaat uit Grillitsch, die zijn plek behoudt, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Spits Dusan Tadic wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links).

Voor Ajax is het zaak om geen schade op te lopen richting de mogelijk allesbepalende topper tegen PSV volgende week. Bij de Amsterdammers staan middenvelders Klaassen en Álvarez op scherp, terwijl Devyne Rensch en Mohammed Kudus nog altijd ontbreken wegens hun respectievelijke blessures. Voor de wedstrijd tegen Emmen neemt Ajax officieel afscheid van Sébastien Haller, die vorig jaar zomer naar Borussia Dortmund vertrok. De eerdere ontmoeting dit seizoen tussen Emmen en Ajax eindigde in een 3-3 gelijkspel. De Amsterdammers leidden met 1-3, maar gaven het na rust volledig uit handen. Ajax won onder Heitinga al zijn thuiswedstrijden in de Eredivisie, behalve het duel met Feyenoord begin april (2-3).

First start in the Eredivisie: Jorrel Hato ? https://t.co/aY2ah3vYDO pic.twitter.com/DeACu8jUtd — AFC Ajax (@AFCAjax) April 16, 2023

Emmen lijkt met 25 punten genoeg punten te hebben verzameld om directe degradatie te vermijden, maar staat nog wel op de gevreesde zestiende plaats. Trainer Dick Lukkien kan bovendien niet beschikken over Danny Hoesen, die deze week geblesseerd raakte. Hij heeft zich gemeld in de ziekenboeg, waar Metehan Güçlü, Jeff Hardeveld, Maikel Kieftenbeld, Mart Lieder en Rui Mendes al eerder in zaten. Daartegenover staat de rentree van Mark Diemers, die is hersteld van een lichte longontsteking. Bij standaardsituaties lijkt Ajax vooral op Jeroen Veldmate te moeten letten. De verdediger was in de wedstrijd bij SC Cambuur goud waard door in blessuretijd de 1-2 te maken, terwijl hij eerder dit seizoen de score opende tegen Ajax.

Opstelling Ajax: Rulli, Sánchez, Álvarez, Timber, Hato, Grillitsch, Klaassen, Taylor, Berghuis, Tadic, Bergwijn.

Opstelling FC Emmen: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Dirksen, Burnet, Veendorp; El Messaoudi, Romeny, Diemers, Antonisse; Zivkovic.