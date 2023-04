Pinto blikt stralend terug op wereldgoal en reageert op liederen Sparta-fans

Zondag, 16 april 2023 om 00:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:11

Mica Pinto beleefde zaterdag een avond om niet snel te vergeten. De Luxemburger opende met een fantastische streep de score tegen sc Heerenveen, waarna de Rotterdammers uitliepen naar een eclatante 4-0 zege. Na afloop van het duel op Het Kasteel stond Pinto ESPN te woord en liet hij weten graag bij te willen tekenen, maar dat de bal bij de directie ligt.

"Dit jaar...", lacht Pinto op de vraag of hij 'alleen maar mooie doelpunten maakt'. De linksback maakte tegen Feyenoord enkele weken geleden ook al een zeer fraaie goal. "Het was gewoon een lekker momentje", gaat Pinto verder. "Drie heerlijke punten. Vandaag kwam alles er perfect uit. Een groot compliment naar het team en ook al is de hoofdtrainer er vandaag niet, zijn we altijd voorbereid." Maurice Steijn was wegens ziekte afwezig. Jeffrey Rijsdijk en Nourdin Boukhari namens daarom de honneurs waar. "Het is heel duidelijk wat we moeten doen. Het is een geweldig seizoen en ik hoop dat we op de best mogelijke manier kunnen eindigen."

Sparta nam dankzij de zege de vijfde plaats voorlopig over van FC Twente, dat zondag in actie komt. Nummer vier AZ, dat nu twee punten meer heeft met een wedstrijd tegoed, lijkt eveneens te moeten vrezen. Volgende week zondag staat voor Sparta in Enschede de kraker tegen Twente op het programma. "Ik controleer de bal gewoon goed", gaat Pinto verder over zijn openingstreffer. "Oh... Die is lekker man. Die is echt lekker", lacht hij. "Het was een heerlijke wedstrijd van iedereen en de complimenten gaan uit naar de spelers, club en de fans, die er altijd zijn. En ja, we moeten deze lijn doortrekken."

Of Pinto ook volgend seizoen te bewonderen is op Spangen, valt nog te bezien. Zijn contract loopt namelijk af. De supporters van Sparta zongen na afloop 'Pinto nog een jaar!', en dat ontging ook de linkspoot zelf niet. "Het is niet aan mij", zegt hij over een mogelijke contractverlenging. "Ik heb de vorige keer al gezegd dat ik wil blijven. Voor mij is het heel duidelijk: ik heb grote gevoelens voor deze club. Als je de sfeer vandaag ook ziet... Het is gewoon een speciale club voor mij, maar het is aan de directie. Ik focus me op mijn prestaties en wil dit seizoen zo goed mogelijk eindigen met Sparta."