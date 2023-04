Van Hooijdonk: ‘Raar en respectloos van Steijn, maar het boeit me niet meer’

Zaterdag, 15 april 2023 om 23:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:11

Sydney van Hooijdonk was in aanloop naar het uitduel van sc Heerenveen met Sparta Rotterdam (4-0 nederlaag) van zaterdagavond niet extra bezig met het weerzien met Maurice Steijn. Het tweetal werkte in het verleden samen bij NAC Breda, al ging dat destijds behoorlijk stroef. Daarnaast bevestigde Steijn onlangs in Veronica Offside dat hij Sydney's vader Pierre van Hooijdonk inderdaad een 'lul' vindt. De Sparta-trainer ontbrak zaterdagavond overigens wegens ziekte.

Van Hooijdonk is duidelijk als hem bij ESPN wordt gevraagd of al het gedoe rondom Steijn nog bij hem leeft. "Nee, het boeit me niet", luidt het duidelijke antwoord van de spits van Heerenveen. "Ik ben er eerlijk gezegd al lang voorbij en zit nu bij Heerenveen, en hij bij Sparta. Ik vind het wel raar dat hij uitspraken op televisie heeft gedaan bij, hoe heet dat programma eigenlijk? Veronica Offside, ja." Steijn spaarde Van Hooijdonk onlangs niet in de voetbaltalkshow. "Ik vind Pierre van Hooijdonk zeker een lul", zo klonk het medio maart.

"Dat vind ik respectloos, maar dat moet Maurice zelf maar weten", reageert Van Hooijdonk een maand later. "En voor de rest boeit het me niet meer, ik doe het prima en hij ook. Ik heb niets meer met hem te maken." In aanloop naar het duel tussen Sparta en Heerenveen was Steijn nog complimenteus richting de spits. "Wat moet hij zeggen? Ik denk namelijk niet dat hij kan zeggen dat ik het heel slecht doe, maar het is prima om te horen. Het enige waar ik invloed op heb is wat ik zelf doe. Dat Maurice dat zegt, is prima."

Uitspraken Steijn

Steijn liet zich vorige maand in duidelijke taal uit over Pierre van Hooijdonk. "Pierre is natuurlijk super rancuneus richting mij omdat ik twee jaar geleden zijn zoon niet altijd opstelde, wat zowel voor als na mij ook niet altijd gebeurde. Hij voelt zich geroepen om te pas en te onpas mij en Sparta naar beneden te halen op televisie. Het is een beetje lachwekkend en zielig aan het worden als je hem bezig ziet bij de NOS. Je verwacht van mensen die daar aan tafel zitten dat ze onafhankelijk hun mening geven. Pierre heeft natuurlijk dubbele agenda's en kan nooit onafhankelijk iets zeggen. Nogmaals, het is een beetje zielig aan het worden. Op een gegeven moment moet het ook klaar zijn. NAC is verdergegaan, ik ben verder. Maar Pierre kan het niet loslaten."