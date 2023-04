Real Madrid moet ruim 70 minuten wachten op dubbelslag in dezelfde hoek

Zaterdag, 15 april 2023 om 22:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:01

Real Madrid heeft op bezoek bij laagvlieger Cádiz geen fout gemaakt: 0-2. De bezoekers moesten ruim zeventig minuten wachten op de openingstreffer van Nacho, waarna Marco Asensio het karwei afmaakte. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti verstevigt hierdoor de tweede plaats in LaLiga, al is het gat met koploper Barcelona met tien punten nog steeds groot. Desondanks een goede generale voor de tweede ontmoeting met Chelsea van dinsdag in de kwartfinale van de Champions League.

Ancelotti bracht zes wijzigingen door ten opzichte van de met 2-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Chelsea van woensdag. Éder Militão was de enige speler die zijn basisplek behield in de defensie. Dani Carvajal, David Alaba en Eduardo Camavinga werden naar de bank verwezen. Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger en Nacho stonden nu achterin opgesteld. Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni en Dani Ceballos vormden het middenveld. Voorin werd Karim Benzema geassisteerd door Marco Asensio en Rodrygo. Toni Kroos en Vinícius Júnior kregen rust en Luka Modric zat op de bank.

Real vindt eindelijk ?????? ?????? ??

73 minuten waren de Madrilenen opzoek, maar nu vinden ze via Nacho Fernandez de 1-0! ??#ZiggoSport #LaLiga #CádizRealMadrid pic.twitter.com/MbsHPXKyf5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2023

Cádiz zorgde voor het eerste gevaar na bijna een kwartier spelen. De mee opgekomen linksback Pacha Espino had pech dat zijn knal de paal teisterde. Kort daarna bewees doelman David Gil zijn waarde voor de thuisploeg door inzetten van Asensio en Benzema onschadelijk te maken. De Franse aanvaller leek in de slotfase van de eerste helft alsnog te scoren, maar wist wonderwel van dichtbij de lat te raken. Ook Rodyrgo faalde later met een schot op doel, waardoor Real Madrid ondanks de diverse kansen en het overwicht met een gelijke stand ging rusten tegen de stugge laagvlieger.

Ook na rust bleef Real Madrid jagen op de openingstreffer. Rodrygo werd net op tijd gestuit en de ongelukkige Benzema trof ditmaal de paal. De beloning voor de gasten uit Madrid kwam er alsnog in de 72ste minuut. De mee opgekomen Nacho liet de bal net buiten de zestien een keer stuiteren, om hem vervolgens in de benedenhoek te knallen: 0-1. Het goede voorbereidende werk was van Tchouaméni. Real Madrid had de smaak te pakken en verdubbelde de voorsprong in minuut 76: de door Valverde aangespeelde Asensio was eveneens trefzeker met een knal in de benedenhoek. Modric en Eden Hazard vielen nog in, maar dat leverde de Koninklijke geen extra treffers op.

En daar is de ??-?? al! ?? Real Madrid is los en Marco Asensio verdubbelt de score ??#ZiggoSport #LaLiga #CádizRealMadrid pic.twitter.com/KwnmBphIpj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2023