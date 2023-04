PSG zet grote stap naar titel na galavoorstelling; Mbappé schrijft geschiedenis

Zaterdag, 15 april 2023 om 22:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:35

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond op overtuigende wijze afgerekend met titelconcurrent RC Lens. Les Parisiens liepen na de rode kaart van Salis Abdul Samed voor rust uit naar een 3-0 voorsprong, waarna Przemyslaw Frankowski na rust de eindstand op 3-1 bepaalde. De doelpunten van de thuisploeg waren allemaal om in te lijsten, maar met name de assist van Kylian Mbappé bij de 3-0 van Lionel Messi was van grote schoonheid. Mbappé tekende zelf voor de 1-0, waardoor hij nu met 139 goals de topscorer aller tijden van PSG in de Ligue 1 is. Koploper PSG vergroot het gat met nummer twee Lens naar negen punten, waardoor de Franse titelstrijd, met nog zeven wedstrijden te gaan, definitief lijkt beslist.

Lens begon nog vol bravoure aan de wedstrijd en dat leidde al in de derde minuut tot een grote kans. Samed werd ongedekt gevonden en dwong Gianluigi Donnarumma met een kopbal richting de verre hoek tot een uiterste ingreep. De aanvallende intenties van Lens konden echter in de ijskast, nadat Samed rood kreeg voor een harde overtreding op het onderbeen van Achraf Hakimi. PSG kwam meer tot aanvallen toe en dat leidde na een half uur tot de 1-0.

Mbappé ging een één-tweetje aan met Messi, waarna eerstgenoemde via binnenkant paal binnenschoot: 1-0. Het bleek het startsein voor een zeer productieve fase van de Parijzenaren. Allereerst maakte Vitinha er met een bijzonder fraai afstandsschot in de rechteronderhoek 2-0 van, waarna de nog mooiere 3-0 volgde. Messi werd op maat bediend door een schitterende hak-assist van Mbappé en deed de bal in de verre hoek belanden.

Aan het tempo in de beginfase van de tweede helft werd duidelijk dat de wedstrijd een nieuwe impuls kon gebruiken. Daar zorgde Fabián Ruiz onbedoeld voor, door hands te maken in zijn eigen zestien. Vanaf elf meter stuurde Przemyslaw Frankowski Donnarumma naar de verkeerde hoek: 3-1. De aansluitingstreffer van de Pool was echter niet het startsein voor een comeback. De bezoekers liepen met een man minder vooral achter de bal aan.

PSG bleef dreigend en had onder meer via Mbappé kunnen uitlopen naar 4-1, maar zijn schot bleek te zacht. Namens Lens had Frankowski nog een schot in schot in huis, maar zijn tweede treffer van de avond werd voorkomen door Donnarumma. Zijn collega aan de andere kant, Brice Samba, voorkwam een treffer van Hakimi, terwijl Openda het nog probeerde met een omhaal. De voormalig Vitessenaar zag zijn poging over gaan.