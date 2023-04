Sparta swingt ook zonder Maurice Steijn en legt de druk bij Twente en AZ

Zaterdag, 15 april 2023 om 22:48 • Guy Habets • Laatste update: 23:00

De opmars van Sparta Rotterdam duurt maar voort. De Kasteelclub had zaterdagavond op eigen veld geen kind aan sc Heerenveen, dat volledig terecht met een 4-0 nederlaag terug naar Friesland werd gestuurd. Sparta neemt door de overwinning in elk geval tijdelijk de vijfde plaats over van FC Twente en staat ook binnen schootsafstand van AZ, de nummer vier.

De opvallendste naam die ontbrak op het wedstrijdformulier was die van Maurice Steijn. De trainer van Sparta was ziek en moest de dagelijkse leiding afstaan aan Jeffrey Rijsdijk en Nourdin Boukhari, die een opstelling zonder de afwezige Bart Vriends formeerden. Dirk Abels nam zijn plek centraal achterin over. De elf van sc Heerenveen was onveranderd ten opzichte van vorige week, toen de Friezen met 2-1 van FC Volendam wonnen. Sydney van Hooijdonk verzorgde toen beide doelpunten en stond ook zaterdagavond weer in de punt van de aanval.

De eerste twintig minuten op Het Kasteel waren van een bedroevend niveau. Het publiek doen opveren was niet besteed aan beide ploegen, tot Heerenveen door bleef gaan met ploeteren en Sparta daar bijna van profiteerde. Tobias Lauritsen benutte de eerste kans van de wedstrijd echter niet. Vito van Crooij strafte fouten achterin bij de Friezen vervolgens ook niet af en dus bleef de ploeg van trainer Kees van Wonderen in de wedstrijd. Vlak voor rust viel de goal alsnog. Mica Pinto vond de bal voor zijn voeten en poeierde die uit een lastige hoek op fantastische wijze in de kruising: 1-0.

Heerenveen zette daar hoegenaamd niets tegenover en kon ook na rust weinig potten breken. Sparta hoefde niet eens op honderd procent te zijn om de bezoekers van zich af te houden en dat het 2-0 werd, was dan ook geen verrassing. Younes Namli, ex-Heerenveen, dribbelde vanaf rechts naar binnen en liet Xavier Mous met een van richting veranderd schot kansloos. Na ruim een uur werd het nog mooier voor Sparta. Shurandy Sambo twijfelde geen moment toen hij ruimte voor een schot zag en kegelde heerlijk raak: 3-0. Uiteindelijk stopte de teller voor Sparta op vier dankzij Vito van Crooij, die zijn bewaker doldraaide en de verre hoek vond.