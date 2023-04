Apathisch Internazionale ziet concurrenten juichen na rampavond in Milaan

Zaterdag, 15 april 2023 om 22:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

Internazionale heeft in eigen huis nagelaten om te profiteren van het puntenverlies van AC Milan eerder op de zaterdag. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verloor dankzij een rake kopbal van voormalig Inter-verdediger Luca Caldirola met 0-1 van AC Monza. Inter, dat aantrad met de nodige reservespelers, overtuigde allesbehalve. Door de nederlaag blijft Inter vijfde staan en ziet het het gat met Milan groeien naar twee punten. AS Roma, Atalanta en Juventus kunnen zondag de grote winnaars van het weekend worden met het oog op een klassering in de top vier. Monza klimt naar plek twaalf.

Bij Inter kregen zowel Denzel Dumfries als Stefan de Vrij een basisplaats, terwijl ook Robin Gosens aan de aftrap mocht verschijnen. Voorin kregen zowel Lautaro Martínez als Edin Dzeko rust met het oog op de return van woensdag in de Champions League tegen Benfica. Joaquín Correa en Romelu Lukaku kregen daardoor de kans zich te laten zien. Hakan Çalhanoglu kon weer plaatsnemen op de bank, nadat hij er enkele weken uitlag met een blessure.

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Lukaku. De Belg kreeg een uitgelezen kopkans, maar raakte de bal niet goed. De goede mogelijkheid gaf de ploeg van Inzaghi echter geen vleugels. Monza bleef hangen op eigen helft en leek vooral een tegendoelpunt te willen voorkomen. Dat lukte vrij goed. De kansen voor Inter waren bijzonder schaars, al dwong Correa doelman Michele Di Gregorio wel tot een knappe redding. Monza probeerde uit standaardsituaties gevaarlijk te worden en dat lukte een kleine tien minuten voor rust. Armando Izzo zag zijn kopbal uit een hoekschop echter over gaan. Een vrije trap van Kristjan Asllani vlak voor rust was tekenend voor de eerste helft van Inter. De poging van de Albanees vormde geen enkele dreiging voor Di Gregorio.

MONZA op ????????????????????! ?? Een spectaculaire actie van de bezoekers, in Milaan zetten zij Inter op een achterstand... ??#ZiggoSport #SerieA #InterMonza pic.twitter.com/sIya8cryAw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2023

Vijf minuten na de invalbeurt van Francesco Acerbi, die de geblesseerd geraakte De Vrij verving, werd Lukaku in stelling gebracht. De aanvaller draaide goed open, maar zag vervolgens dat zijn schot te hard en onbeheerst was. Inter kwam er maar niet doorheen en ontsnapte aan de andere kant, toen een schot van Dany Mota centimeters over de lat belandde. Waar Dumfries midweeks nog uitstekend voor de dag kwam, deelde hij zaterdag in de malaise. Eerst raakte hij de bal in kansrijke positie met links totaal verkeerd, waarna de vleugelverdediger een weinig overtuigende schwalbe in huis had. Geel bleef hem echter bespaard.

Inzaghi besloot onder meer Çalhanoglu en Martínez te brengen, maar het spel van i Nerazzurri verbeterde allerminst. Sterker nog: voormalig Inter-verdediger Caldirola kopte een kwartier voor tijd raak uit een hoekschop: 0-1. Inter bleek in de slotfase niet bij machte om de schade te herstellen, ondanks een goede kans voor Martínez. De Argentijn dacht raak te knikken uit een hoekschop, maar zijn poging vloog naast de linkerpaal. Dzeko probeerde het eveneens met een kopbal, die net als de poging daarvoor van Martínez naast het doel belandde.