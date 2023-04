Jozefzoon lacht en geeft eerste reactie: ‘Ik kreeg hem gelijk opgestuurd’

Zaterdag, 15 april 2023 om 21:42 • Rian Rosendaal

Florian Jozefzoon presteerde het zaterdagavond om voor een open doel te missen, tot afgrijzen van onder meer trainer Joseph Oosting. Desondanks won RKC Waalwijk dankzij twee treffers van Michiel Kramer met 2-1 van FC Groningen. Jozefzoon werd na afloop van de thuiszege uiteraard gevraagd naar de flater bij de tweede paal. Ook Michiel Kramer komt kort aan het woord over de misser van zijn ploeggenoot.

"Ik heb hem direct opgestuurd gekregen op mijn telefoon", aldus een lachende Jozefzoon in gesprek met Cristian Willaert van ESPN. "Helaas mis ik hem, ik weet zelf niet wat er gebeurde. Ik moet hem gewoon maken, ik mis hem niet twee keer denk ik. Het is moeilijker om hem te missen dan hem te maken. Ja, jammer. Ik ben topsporter en zo'n wedstrijd zit er soms tussen. Ik moet gewoon verder. We hebben gelukkig gewonnen en dat is het belangrijkste."

?? Florian Jozefzoon kreeg zijn misser al direct doorgestuurd door vrienden:



?? "Moeilijker om hem te missen dan hem te maken..." — ESPN NL (@ESPNnl) April 15, 2023

Willaert wil van Kramer weten of Jozefzoon door zijn ploeggenoten nog vaak zal worden aangesproken op de misser. "Misschien van de week, maar nu niet", reageert de spits van RKC na afloop. "Ik heb ook weleens een grote kans gemist. Hoe vervelend het ook is, dit gebeurt gewoon. Maar ik ben serieus en oprecht blij dat we het hebben kunnen omdraaien om die wedstrijd te winnen. Als je de wedstrijd verliest, en je krijgt natuurlijk dit moment, dan wordt het natuurlijk uitvergroot. En nu staan we toch aan de positieve kant, dus daar ben ik wel serieus blij om."

In de studio van ESPN bleef de opmerkelijke misser van Jozefzoon tegen Groningen uiteraard niet onbesproken. Er werd in De Eretribune middels een compilatiefilmpje teruggekeken op diverse grote en curieuze missers uit het verleden. Op de beelden zijn onder meer flaters van Wim Kieft, Jon Dahl Tomasson en Max Huiberts voor open doel te zien.

Deze grote namen gingen Florian Jozefzoon voor... ?? pic.twitter.com/YV5RGQToLn — ESPN NL (@ESPNnl) April 15, 2023

Oosting

Kramer staat na de dubbelslag tegen Groningen op tien doelpunten in de Eredivisie. Willaert wil in dat kader weten wat de spits te danken heeft aan Oosting. "Het feit dat ik weer plezier heb in het spelletje, dat is de voornaamste reden. En dat is ook de reden dat ik naar deze club ben gekomen. Dat plezier was ik gewoon volledig kwijtgeraakt. Eigenlijk wilde ik stoppen met voetballen en vervolgens zijn we nu anderhalf jaar verder. En ik ben blij dat ik nog door ben gegaan. Dit had ik voor geen goud willen missen. En dat is natuurlijk te danken aan de trainer die het vertrouwen in me uitspreekt", aldus de dankbare Kramer.