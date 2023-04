Miraculeuze ontsnapping in minuut 96 houdt Fenerbahçe in titelstrijd

Zaterdag, 15 april 2023 om 21:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:59

Fenerbahçe heeft in eigen huis op de valreep weten te winnen in de Süper Lig. De Gele Kanaries bleken tegen Ankaragücü met name in de tweede helft verdedigend kwetsbaar en leken na de 0-1 van Ali Sowe ten onder te gaan. Tien minuten voor tijd zette Enner Valencia de topclub uit Istanbul vanaf elf meter op gelijke hoogte, waarna Miguel Crespo in minuut 96 de grote held werd. Dankzij de overwinning bedraagt de achterstand van nummer twee Fenerbahçe op koploper Galatasaray weer zes punten. Ankaragücü blijft veertiende staan.

Bij Fenerbahçe ontbrak Ferdi Kadioglu wegens een schorsing. Bright Osayi-Samuel nam daarom zijn rechtsbackpositie in. Jayden Oosterwolde moest het moest doen met een plek op de bank. Spitsen Michy Batshuayi en Joshua King ontbraken wegens blessures, waardoor Serdar Dursun naast Enner Valencia in de spits stond opgesteld. Irfan Can Egribayat verving de geblesseerde Altay Bayindir onder de lat. Onder meer Arda Güler en Miha Zajc stonden op het middenveld geposteerd.

Güler kwam in de beginfase het dichtst bij de openingstreffer. De behendige middenvelder schoot richting de bovenhoek en dwong Gökhan Akkan daardoor tot een uiterste redding. Amper een minuut later was ook Samet Akaydin dicht bij de 1-0 via een kopbal uit een hoekschop, maar hij zag hoe de verdediging van de bezoekers zijn poging onschadelijk maakte. Hoewel Fenerbahçe de bovenliggende ploeg was, kwam Ankaragücü na een half uur bijna op voorsprong. Ghayas Zahid werd echter net op tijd gestuit. Attila Szalai kopte aan de andere kant een hoekschop op de lat, waarna Güler even later zijn klasse liet zien. Het toptalent legde drie verdedigers in de luren, stormde af richting doel en stuitte uiteindelijk op de uitgekomen Akkan.

Na rust bleef de thuisploeg doordrukken. De ongedekte Valencia probeerde het met een spectaculaire omhaal, die over ging. Aan de andere kant werd de ontsnapte Sowe net op tijd afgestopt, waarna ook Lamine Diack de bal voor het intikken had. Egribayat bracht echter uitstekend redding met zijn voet. Fenerbahçe kreeg maar geen grip op de scherpe aanvallers van de bezoekers. Sowe kreeg daardoor zijn volgende kans, die dit keer via een verdediger naast ging. Tien minuten voor tijd ontsnapte Sowe opnieuw aan de verdediging en dit keer kreeg hij de bal in twee instanties wel langs Egribayat: 0-1.

Toch kwam Fenerbahçe terug in de wedstrijd. Aanvoerder Matej Hanousek beging een onhandige overtreding in de zestien, waarna Valencia een strafschop kreeg te nemen. De Ecuadoraan ging achter de bal staan en faalde niet: 1-1. Fenerbahçe rook bloed en zette door. De mee opgekomen Ezgjan Alioski probeerde het met een fraaie volley, die maar net naast het doel zoefde. Desondanks had de ploeg van Jesus nog tien minuten aan blessuretijd om de winnende treffer proberen te forceren. Daarin probeerde Alioski het opnieuw met een volley, maar ook dit keer vloog de inzet van de Noord-Macedoniër over. In minuut 96 was het alsnog raak. Crespo stuitte eerst nog op de verdediging, maar hij zag zijn tweede poging, een subtiel rollertje, in de verre hoek belanden: 2-1.