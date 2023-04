Lisandro Martínez bevestigt heel slecht nieuws in statement op Instagram

Zaterdag, 15 april 2023 om 21:30 • Guy Habets • Laatste update: 21:32

Lisandro Martínez zal dit seizoen definitief niet meer in actie komen voor Manchester United. Dat heeft de Argentijnse verdediger bevestigd in een persoonlijk bericht op Instagram. Martínez raakte afgelopen donderdag geblesseerd tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla (2-2) en moest toen van het veld gedragen worden. Het gaat om een blessure aan de rechtervoet.

Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep Martínez kort na de 2-1 naar zijn voet. Na de wedstrijd zei Erik ten Hag nog dat er geen sprake was van een ernstige achillespeesblessure, maar de tekst van de Argentijn op Instagram doet anders vermoeden. "Dit is niet de manier waarop ik dit hele speciale seizoen had willen eindigen", zo begint de voormalig Ajacied. "Soms treffen we obstakels op ons pad die we moeten overwinnen om sterker te worden en om ervan te leren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Martínez is van plan om deze terugslag zo snel mogelijk in iets positiefs om te zetten. "Ik weet zeker dat ik spoedig weer terug zal zijn om nog meer te bereiken. In de tussentijd zal ik mijn ploeggenoten ondersteunen en hoop ik dat ze onze doelen voor dit seizoen behalen. Het aantal berichten en de steun die ik heb gehad is geweldig. Dat geeft me kracht en steun op dit moment. Heel, heel erg bedankt aan eenieder uit de grond van mijn hart."

Komende zondag komt United weer in actie in de Premier League. Ten Hag en zijn elftal zullen het dan opnemen tegen Nottingham Forest. De manager zal flink moeten puzzelen om een basiself te formeren, daar de lappenmand van the Red Devils nu flink gevuld is. Ten Hag kan in Nottingham niet beschikken over Alejandro Garnacho (voetblessure), Tom Heaton (enkelblessure), Raphaël Varane (spierblessure), Marcus Rashford (spierblessure), Donny van de Beek (knieblessure) en dus Martínez.