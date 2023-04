Michiel Kramer maakt degradatie voor FC Groningen bijna onafwendbaar

Zaterdag, 15 april 2023 om 20:37 • Guy Habets

De degradatie van FC Groningen is weer een stapje dichterbij gekomen. De formatie van trainer Dennis van der Ree had alleen genoeg aan een overwinning bij RKC Waalwijk, maar ging met 2-1 ten onder in Brabant. Michiel Kramer scoorde twee keer en dat zal vooral een opluchting zijn geweest voor Florian Jozefzoon, die op bizarre wijze een kans miste.

Joseph Oosting, die deze week bekendmaakte dat hij volgend seizoen aan het roer zal staan bij FC Twente, had voor de thuiswedstrijd tegen Groningen weer de beschikking over Kramer. De spits was vorige week tijdens de met 5-1 verloren wedstrijd bij Feyenoord geschorst, maar keerde terug in het elftal ten faveure van Julen Lobete. Aan de zijde van FC Groningen viel de naam van Nordin Musampa op. De door Ajax opgeleide verdediger mocht al twee keer invallen in de Eredivisie, maar maakte in Waalwijk zijn basisdebuut in de competitie.

Om nog iets van druk te kunnen zetten op de zestiende plek, waar FC Emmen momenteel bivakkeert, had Groningen aan niets anders dan een zege genoeg. De formatie van Van der Ree startte dan ook met aanvallende intenties, maar gevaar stichten voor het doel van Etienne Vaessen was een brug te ver. Gaandeweg de eerste helft meldde RKC zich steeds vaker op de vijandelijke helft. Dat had na een half uur de openingstreffer op moeten leveren, maar Jozefzoon liet de grootste kans uit zijn voetballoopbaan op onbegrijpelijke wijze liggen. Mede daardoor stond het bij rust nog 0-0.

In het tweede bedrijf waren de beste kansen ook voor RKC. De ingevallen Lobete leek bijvoorbeeld al snel een lange bal van Vaessen tot doelpunt te promoveren, maar zijn lob eindigde op de lat. Na een klein uur spelen dacht Groningen een presentje te krijgen. Scheidsrechter Sander van der Eijk wees naar de stip na een valpartij van Daleho Irandust, maar de VAR greep in. Op de beelden was niet te zien of Irandust werd geraakt door de voet van Vaessen en dus werd de strafschop alsnog ingetrokken.

Aan de andere kant was het wel raak. Een prima actie van Pelle Clement aan de linkerkant eindigde in een voorzet op het voorhoofd van Kramer, die zijn kopbal perfect de verre hoek in stuurde: 1-0. Het geplaagde Groningen herstelde zich echter knap. Ricardo Pepi werd bediend door Musampa en ook zijn kopbal belandde buiten bereik van de doelman in het net. Die 1-1 gaf de Trots van het Noorden moed, maar veel maakte het uiteindelijk niet uit. Vijf minuten voor tijd maakte Michael Verrips, de keeper van FC Groningen, namelijk een oliedomme overtreding in het eigen strafschopgebied en dat gaf Kramer de kans om het duel vanaf de stip te beslissen: 2-1.