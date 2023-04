Haaland heeft maar 45 minuten nodig om record van Salah te evenaren

Zaterdag, 15 april 2023 om 20:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:52

Manchester City blijft in het spoor van Arsenal. Het elftal van manager Josep Guardiola won zaterdagavond van laagvlieger Leicester City: 3-1. Erling Braut Haaland scoorde tweemaal, waarna hij halverwege werd gewisseld met het oog op het tweede Champions League-duel met Bayern München van woensdag. De spits staat op 32 goals in de Premier League en is daarmee Cristiano Ronaldo en Luis Suárez (31) voorbij wat betreft doelpunten in een seizoen. Mohamed Salah kwam in het seizoen 2017/18 tot 32 goals, wat een record is voor een jaargang met 38 duels. Het record uit de jaren negentig is in handen van Andy Cole en Alan Shearer (allebei 34), toen er 42 duels werden afgewerkt.

Guardiola wijzigde zijn basiself op drie plekken ten opzichte van het Champions League-duel met Bayern (3-0) van afgelopen dinsdag. Manuel Akanji, Nathan Aké en Ilkay Gündogan begonnen op de bank, waardoor er plaatsen vrijkwamen voor Kyle Walker, Aymeric Laporte en Riyad Mahrez. Aan de kant van het kwakkelende Leicester ontbrak clubtopscorer Harvey Barnes, die dit seizoen tien keer scoorde in de Premier League, vanwege een blessure.

De thuisploeg ging furieus van start en stond al binnen een kwartier op een 2-0 voorsprong. Na vijf minuten besloot John Stones de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in één keer uit de lucht te nemen (1-0) en in de dertiende minuut benutte Haaland een penalty (2-0). De strafschop was toegekend na een handsbal van Wilfred Ndidi. Nog voordat er 25 minuten gespeeld waren, had Haaland ook zijn tweede treffer te pakken: Kevin De Bruyne gaf de bal mee aan de Noor, die oog in oog met doelman Daniel Iversen koel bleef. Leicester had daar ook in het restant van de eerste helft niks tegenin te brengen.

Guardiola besloot om Haaland halverwege het eenzijdige duel in de kleedkamer achter te laten, met Julián Álvarez als diens vervanger. Akanji verving John Stones en enkele minuten na rust nam Kevin Phillips op het middenveld de plaats in van Rodri. Manchester City bleef ondertussen de bovenliggende partij en het was aan Iversen te danken dat een schitterende uithaal van Mahrez na een uur spelen geen doel trof. Later werden overigens ook De Bruyne en Jack Grealish nog naar de kant gehaald door Guardiola.

De thuisclub nam duidelijk gas terug in de slotfase en Leicester kwam met het tweede schot op doel terug tot 3-1. Ederson redde nog op een kopbal van Harry Souttar, maar had geen antwoord op de intikker van dichtbij van Kelechi Iheanacho. Diezelfde Iheanacho had het even later nog heel spannend kunnen maken, maar een inzet vloog over het doel en een andere poging teisterde de paal. Het na rust behoorlijk gewijzigde Manchester City wankelde dus in de slotminuten, al bleef de schade beperkt door een uitstekende redding van Ederson op een knal van dichtbij van James Maddison. De achterstand op Arsenal bedraagt nu drie punten, al kunnen the Gunners zondag weer uitlopen bij winst op West Ham United.

32 - Erling Haaland has equalled the Premier League record for goals in a 38-game season (32), with only Andrew Cole in 1993-94 (34) and Alan Shearer in 1994-95 (34) netting more in any season overall. Hunting. pic.twitter.com/MCvrfoUuPU — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2023